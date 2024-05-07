Политика

Александр Седунов: Инаугурация президента прошла торжественно

Инаугурация президента Владимира Путина 7 мая прошла торжественно, с большим количеством гостей. На это обратил внимание член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов, который присутствовал на инаугурации в составе делегации из Псковской области.

«Сегодняшняя церемония было очень торжественной, было очень большое количество людей. Важно, что президент в своем выступлении, когда завершилась инаугурация, очень важные вещи сказал: что мы справимся со всеми нашими проблемами, со всеми планами, которые мы ставим перед собой, если будем вместе. Я думаю, что это главный посыл, он очень важен. Думаю, именно это будет определять наше ближайшее перспективное будущее. Самое главное — быть вместе и понимать, что Россия — это великая страна с великой историей, это тоже подчеркнул сегодня Владимир Владимирович Путин. Для нас очень важно понимать нашу великую историю, понимать наши задачи и быть вместе», - сказал Александр Седунов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.