Политика

Путин вступил в должность президента

Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.

Слово «инаугурация» происходит от латинского inaugure — «посвящаю», пишет РИА Новости.

Владимир Путин принес присягу на верность народу и государству, положив правую руку на специальный экземпляр Конституции, и официально вступил в должность президента Российской Федерации. После присяги Президент по традиции обратился к россиянам.

Начиная с 2000 года, торжественное мероприятие проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. Присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда, губернаторы, члены правительства, представители традиционных конфессий, иностранные послы, другие высокие гости.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, делегацию Псковской области на официальной церемонии возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также в мероприятии принимают участие руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева, и. о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и сотрудник филиала «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Андрей Ключко, которые выступали доверенными лицами кандидата Владимира Путина на выборах президента России. В этот день в Большом Кремлевском дворце также присутствуют сенаторы от Псковской области, депутаты Государственной Думы.

По конституции, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность президентом. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.

В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый глава правительства представить президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложить Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.

В первый раз Путин стал президентом в 2000 году, в 2004-м его переизбрали на новый срок. В выборах 2008 года Путин не участвовал, поскольку Конституция не позволяла баллотироваться более двух раз подряд. Поддержав кандидатуру Дмитрия Медведева, в мае 2008-го Путин занял пост премьер-министра. Тогда же в Конституцию внесли изменения, согласно которым президент избирается не на четыре года, а на шесть лет.

Путин вновь стал главой государства в 2012-м, затем его переизбрали в 2018-м.

Право участвовать в выборах 2024 года он получил после того, как в 2020 году на общероссийском голосовании были приняты поправки к Конституции, посвященные новым требованиям к разным уровням власти и закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами.