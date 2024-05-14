Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Игорь Иванов о профсоюзах
ковать кадры пока горячо
педагоги лучшие из лучших
ритуалы памяти
взгляд в будущее ИТ в образовании
ПЭМЗ ищет сотрудников
где в Пскове получить права
места для выпускного
дело ФАПное
экзотика агротуризм
НОВЫЙ TIGGO 8 PRO
творог правда и мифы
Кабельный потенциал
топ заведений для выпускников
день победы великие луки
 
 
 
ещё Политика 14.05.2024 15:020 «Гонки по вертикали»: Белоусов вместо Шойгу, спецоперация в Госдуме и выборы-2026 15.05.2024 15:030 «Гайд-парк»: Что происходит с псковскими «Новыми людьми» после слияния с «Партией роста»? ВИДЕО 15.05.2024 14:310 На предварительное голосование «Единой России» зарегистрированы почти 22 тысячи кандидатов 15.05.2024 14:060 Андрей Маковский: Если до выборов Игорь Романов ярко себя проявит, я готов уступить ему первое место в списке в облсобрание 15.05.2024 13:300 Игорь Романов может стать кандидатом от «Новых людей» на довыборы в гордуму Пскова в 2024 году 15.05.2024 13:070 Число членов реготделения «Новых людей» увеличится до 15 человек - Игорь Романов
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 08.05.2024 07:000 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 10.05.2024 15:353 До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге 12.05.2024 21:360 В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными 13.05.2024 13:110 Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

На предварительное голосование «Единой России» зарегистрированы почти 22 тысячи кандидатов

15.05.2024 14:31|ПсковКомментариев: 0

На предварительное голосование по выборам в заксобрания и административные центры, а также довыборам в Госдуму зарегистрированы более 6800 кандидатов. Только 15% из них – действующие депутаты, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. В этом году партия проводит процедуру отбора кандидатов в 15-й раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая России».

Фото: партия «Единая Россия» 

«Конкурс составляет 5,7 человека на место. В этом году мы ожидаем большое обновление депутатского корпуса "Единой России" в регионах, где проходят выборы. И оно точно будет больше, чем в аналогичном цикле пять лет назад. В числе кандидатов предварительного голосования очень много новых лиц. Выросло число женщин-кандидатов – почти 42%, треть кандидатов – молодые люди в возрасте до 35 лет», - отметил он.

Сергей Перминов также рассказал, что 210 участников СВО зарегистрированы на предварительное голосование на разные уровни выборов. Больше всего таких кандидатов в Севастополе, Республике Алтай, Крыму, Тыве и Тверской области.

«В этом году для участников СВО мы изменили правила участия в процедуре. Им стало проще подавать документы на предварительное голосование, не нужно создавать и публиковать специальный видеоконтент. И самое главное - по итогам они получат плюс 25% голосов к результату», - напомнил замсекретаря Генсовета и добавил, что участников СВО также на протяжении всей процедуры и в случае победы в ней на последующих этапах избирательной кампании будут сопровождать наставники и оказывать необходимую поддержку.

Около половины зарегистрированных на предварительное голосование кандидатов – беспартийные. Из них 30% - представители социальной сферы: медики, педагоги, работники культуры и сферы соцзащиты. Около трети кандидатов – предприниматели, 13% представляют муниципальное и госуправление, 6% - общественники.

Около 3,3 тысячи кандидатов при этом стали участниками кадрового проекта «ПолитСтарт». «Единая Россия» запустила его для новичков в политике – тех, кто впервые идут на выборы. Лидеры по абсолютному количеству зарегистрированных участников «Политстарта»: Московская область, Челябинская область, Республика Татарстан, Самарская область. Со слушателями образовательного курса работают ведущие политконсультанты и социологи, другие эксперты в электоральной сфере и представители партии.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний. Это, в том числе, довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления.

«Праймериз "Единой России" уже на протяжении 15 лет являются обязательной процедурой по отбору кандидатов от партии для участия в выборах. В юбилейный год проведения в процедуру внесены некоторые изменения. В частности, одна из новаций заключается в том, что все победители предварительного голосования должны будут получить статус членов или сторонников "Единой России"», - отметил Александр Козловский.

В Пскове в предварительном голосовании «Единой России» примут участие несколько кандидатов. По итогам праймериз будет отобран кандидат от ЕР для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы.

Напомним, 22 декабря 2023 года полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 124 человека
15.05.2024, 15:160 Лото, классики и морской бой смогут вспомнить гости Псковского музея-заповедника 15.05.2024, 15:030 «Гайд-парк»: Что происходит с псковскими «Новыми людьми» после слияния с «Партией роста»? ВИДЕО 15.05.2024, 14:530 Худрук фестиваля «Музыкальная экспедиция» Борис Андрианов: Нас невероятно покорила атмосфера Покровской башни 15.05.2024, 14:500 Штрафовать или дать денег: стоит ли ужесточить ответственность для коммунальщиков за плохие услуги?
15.05.2024, 14:310 На предварительное голосование «Единой России» зарегистрированы почти 22 тысячи кандидатов 15.05.2024, 14:270 «Осадки в виде цемента» выпали на Запсковье 15.05.2024, 14:110 Производство бумажных изделий в Псковской области выросло почти на 50% 15.05.2024, 14:060 Андрей Маковский: Если до выборов Игорь Романов ярко себя проявит, я готов уступить ему первое место в списке в облсобрание
15.05.2024, 13:530 План реализации регионального социального стандарта утвердили в Псковской области 15.05.2024, 13:510 Челюстно-лицевой хирург начнёт вести приём в детской областной больнице в Пскове 15.05.2024, 13:490 Рекорд по приготовлению арбузной халвы поставят на фестивале детства в Пскове 15.05.2024, 13:440 Заслуженный артист России Борис Андрианов: Академическая музыка для избранных - это стереотип
15.05.2024, 13:300 Игорь Романов может стать кандидатом от «Новых людей» на довыборы в гордуму Пскова в 2024 году 15.05.2024, 13:190 Псковичей предупредили о штрафах до 500 тысяч рублей за недопуск газовиков в квартиру 15.05.2024, 13:170 Дожди и до +24 градусов прогнозируют в Псковской области 16 мая 15.05.2024, 13:070 Число членов реготделения «Новых людей» увеличится до 15 человек - Игорь Романов
15.05.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» со Светланой Мельниковой о «Музыкальной экспедиции» и «Ночи музеев» 15.05.2024, 12:440 Суд обязал российскую школу выплатить 200 тысяч рублей ученице за полученную в туалете травму 15.05.2024, 12:400 Виновника двух ДТП с погибшим и пострадавшими будут судить в Псковском районе 15.05.2024, 12:300 Кто главный в псковском отделении «Новых людей» после слияния с «Партией роста», ответил Андрей Маковский
15.05.2024, 12:160 Поголовье свиней в Псковской области выросло более чем на 17% 15.05.2024, 12:090 ТОСы Красногородского и Куньинского муниципальных образований признаны лучшими в Псковской области 15.05.2024, 12:060 Новые подробности поножовщины в Псковской области: любовница убитого сожителя тоже стала жертвой ревнивой доярки 15.05.2024, 12:040 Около двух миллионов рублей вновь перевели аферистам жители Псковской области
15.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Что происходит с псковскими «Новыми людьми» после слияния с «Партией роста»? 15.05.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 мая 15.05.2024, 11:560 Опубликована афиша «Ночи музеев 2024» в Псковском музее 15.05.2024, 11:400 Выход есть: псковским педагогам рассказали о профилактике суицидов среди подростков
15.05.2024, 11:370 Итоги масштабного проекта о гуманном отношении детей к животным подведут в Пскове 15.05.2024, 11:250 Псковский суд заменил наказание осужденной к 10,5 годам колонии Милушкиной 15.05.2024, 11:230 Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в пяти регионах 15.05.2024, 11:170 Флагманский кадровый центр появится в Великих Луках по нацпроекту «Демография»
15.05.2024, 11:160 Взрывоопасный снаряд нашли вблизи псковской деревни Соловьи 15.05.2024, 11:010 Пропавшего 12-летнего великолучанина нашли живым 15.05.2024, 10:550 Ковать кадры, пока горячо 15.05.2024, 10:510 «Подстрочник»: Светлана Мельникова о «Музыкальной экспедиции» и «Ночи музеев»
15.05.2024, 10:481 Статистики заявили о росте зарплат в Псковской области 15.05.2024, 10:430 Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Опочицы 15.05.2024, 10:340 «Гайд-парк»: Что происходит с псковскими «Новыми людьми» после слияния с «Партией роста»? 15.05.2024, 10:300 Жилой дом сгорел в себежской деревне из-за короткого замыкания
15.05.2024, 10:290 За первый квартал 2024 года в Псковской области построили 1180 квартир 15.05.2024, 10:270 В Великих Луках пропал 12-летний мальчик 15.05.2024, 10:154 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 15.05.2024, 10:131 Судно «Иния»: речной дельфин в Псковском море
15.05.2024, 10:100 Цены и тарифы на услуги в Псковской области увеличились на 2,4% 15.05.2024, 10:060 Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходит в Великих Луках 15.05.2024, 09:550 Участок улицы Николая Васильева в Пскове временно закрыли для транспорта 15.05.2024, 09:420 День памяти Бориса и Глеба отмечают 15 мая: не вздумайте оставить кошелек без денег
15.05.2024, 09:300 ПЛН-ТВ: Гостиница «Юбилейная» — удобный отель в центре Великих Лук 15.05.2024, 09:290 Дачникам дали советы, как спасти пострадавшие от заморозков растения 15.05.2024, 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 15.05.2024, 09:150 Минздрав опроверг информацию о запрещенных к приему лекарствах
15.05.2024, 09:000 На 86% выросло количество вакансий для вахтовых работников в Псковской области 15.05.2024, 08:390 Минсельхоз сообщил, что уничтоженные заморозками культуры пересеют 15.05.2024, 08:200 Эксперт: рост цен на капремонт многоквартирных домов в России неизбежен 15.05.2024, 08:000 Средняя цена ОСАГО снизилась в первые месяцы 2024
15.05.2024, 07:391 Памятный знак «Дети войны» появится на Аллее Победы в Пскове 15.05.2024, 07:210 Падение давления в системе холодного водоснабжение может произойти в Печорах из-за ремонта 15.05.2024, 07:000 В России предложили ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ 14.05.2024, 22:000 Более 20 школ Псковской области сотрудничают с московским Музеем Победы
14.05.2024, 21:550 Путин утвердил новый состав правительства России 14.05.2024, 21:500 Прием граждан проведут псковские приставы 16 мая 14.05.2024, 21:400 Великолукской полиции требуются кандидаты в патрульно-постовую службу 14.05.2024, 21:300 ФК «Псков» примет участие в 29-ом чемпионате СЗФО по футболу
14.05.2024, 21:200 Ученые назвали неочевидный фактор ожирения у детей 14.05.2024, 21:010 Умер журналист Максим Кононенко 14.05.2024, 21:000 Псковичи рассказали об основных источниках стресса на работе – опрос 14.05.2024, 20:480 Михаил Ведерников вручил Армену Мнацаканяну медаль княгини Ольги
14.05.2024, 20:400 50 родителей детей с инвалидностью в Псковской области одновременно работают и получают выплаты по уходу 14.05.2024, 20:300 Псковский музей-заповедник приглашает познакомиться с наследием ЮНЕСКО 14.05.2024, 20:201 Что делать, если на площадку для сбора ТКО привезли строительные отходы, рассказали псковичам 14.05.2024, 20:000 Программу «Ночи музеев» опубликовал музей-заповедник «Изборск»
14.05.2024, 19:490 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 мая 14.05.2024, 19:400 Продолжаются поиски псковича с татуировкой и ожогами на руках 14.05.2024, 19:300 Полсотни сосен высадили вокруг братского захоронения в Порховском районе 14.05.2024, 19:200 Символический факел «Огонь науки» передали представителям Псковского филиала Университета ФСИН
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru