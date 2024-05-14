Политика

На предварительное голосование «Единой России» зарегистрированы почти 22 тысячи кандидатов

На предварительное голосование по выборам в заксобрания и административные центры, а также довыборам в Госдуму зарегистрированы более 6800 кандидатов. Только 15% из них – действующие депутаты, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. В этом году партия проводит процедуру отбора кандидатов в 15-й раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая России».

Фото: партия «Единая Россия»

«Конкурс составляет 5,7 человека на место. В этом году мы ожидаем большое обновление депутатского корпуса "Единой России" в регионах, где проходят выборы. И оно точно будет больше, чем в аналогичном цикле пять лет назад. В числе кандидатов предварительного голосования очень много новых лиц. Выросло число женщин-кандидатов – почти 42%, треть кандидатов – молодые люди в возрасте до 35 лет», - отметил он.

Сергей Перминов также рассказал, что 210 участников СВО зарегистрированы на предварительное голосование на разные уровни выборов. Больше всего таких кандидатов в Севастополе, Республике Алтай, Крыму, Тыве и Тверской области.

«В этом году для участников СВО мы изменили правила участия в процедуре. Им стало проще подавать документы на предварительное голосование, не нужно создавать и публиковать специальный видеоконтент. И самое главное - по итогам они получат плюс 25% голосов к результату», - напомнил замсекретаря Генсовета и добавил, что участников СВО также на протяжении всей процедуры и в случае победы в ней на последующих этапах избирательной кампании будут сопровождать наставники и оказывать необходимую поддержку.

Около половины зарегистрированных на предварительное голосование кандидатов – беспартийные. Из них 30% - представители социальной сферы: медики, педагоги, работники культуры и сферы соцзащиты. Около трети кандидатов – предприниматели, 13% представляют муниципальное и госуправление, 6% - общественники.

Около 3,3 тысячи кандидатов при этом стали участниками кадрового проекта «ПолитСтарт». «Единая Россия» запустила его для новичков в политике – тех, кто впервые идут на выборы. Лидеры по абсолютному количеству зарегистрированных участников «Политстарта»: Московская область, Челябинская область, Республика Татарстан, Самарская область. Со слушателями образовательного курса работают ведущие политконсультанты и социологи, другие эксперты в электоральной сфере и представители партии.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний. Это, в том числе, довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления.

«Праймериз "Единой России" уже на протяжении 15 лет являются обязательной процедурой по отбору кандидатов от партии для участия в выборах. В юбилейный год проведения в процедуру внесены некоторые изменения. В частности, одна из новаций заключается в том, что все победители предварительного голосования должны будут получить статус членов или сторонников "Единой России"», - отметил Александр Козловский.

В Пскове в предварительном голосовании «Единой России» примут участие несколько кандидатов. По итогам праймериз будет отобран кандидат от ЕР для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы.

Напомним, 22 декабря 2023 года полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.