Рейтингомер: суд над врачом, возвращение Брячака и проект на 80 миллиардов

Салют! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Погнали!

-5 Кирилл Сокольников

Самую низкую оценку минус пять получает заместитель главврача Псковского перинатального центра Кирилл Сокольников. В Псковском городском суде начался процесс по уголовному делу в его отношении. Доктору инкриминируется хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения и в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»). В судебном заседании государственный обвинитель уже изложил предъявленное подсудимому обвинение, суд приступил к исследованию доказательств стороны обвинения.

-4 Галина Овсова

Минус четыре схлопотала врио министра спорта Псковской области Галина Овсова. Возглавляемое ею ведомство отказалось признавать победу псковской команды в «Народных играх ГТО», о чем публично заявил известный спортсмен и популяризатор здорового образа жизни, директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев. Приведенные факты вызвали негативный резонанс у спортивной общественности, представители которой уже далеко не в первый раз задаются вопросом о профпригодности главы Минспорта Псковской области.

-3 Игорь Романов

Минус три ставим секретарю регионального отделения «Новых людей» Игорю Романову. В то время, как на федеральном уровне партия активна, заметна, отрабатывает темы актуальной повестки и набирает очки, в Псковской области «новолюдей» не видно и не слышно. А ведь уже не за горами парламентские выборы. Неужели весь расчет псковского отделения партии лишь на то, что на горбу федералов удастся въехать в Законодательное Собрание Псковской области и таким образом решить электоральные задачи?! А если — не сработает, и полная пассивность «Новых людей» в Пскове сыграет с ними злую шутку?

-2 Вадим Нэдик

Двойку со знаком минус отправляем в адрес министра культурного наследия Псковской области Вадима Нэдика. Минкультуры России пока отказалось вносить памятник «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве в реестр объектов федерального значения и вернуло документы на доработку в министерство культурного наследия региона. Как говаривал классик, тщательнее надо, ребята.

-1 Вера Алексеева

Минус один получает глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева. По сообщениям региональных масс-медиа, уже в первые месяцы года бюджет муниципального образования ушел в глубокий минус. Если дело и дальше пойдет так, то дефицит по итогам года может в разы превзойти оптимистичные прогнозы гдовских чиновников. Работать главой муниципалитета и исполнять бюджет — это совсем не то, что посещать концерты Стаса Пьехи и фотографироваться со звездой шоу-бизнеса на долгую память.

0 Олег Брячак

Нейтральную оценку ставим экс-депутату областного Собрания, бывшему руководителю реготделения «Справедливой России» Олегу Брячаку. Он приступил к работе в Псковской городской Думе. Посмотрим теперь, как эсер будет вести себя там: лояльно, как и большинство коллег, или же станет смело рубить правду-матку. Понаблюдаем — и тогда уже будем определяться с плюсами-минусами, а пока ограничимся ноликом.

+1 Алексей Кузьмин

Плюс один ставим главе Великолукского муниципального округа Алексею Кузьмину за активную работу местных властей по продвижению территориальных общественных самоуправлений. 72 проекта ТОСов стали победителями регионального грантового конкурса. Напомним, что ранее два ТОСа Великолукского округа были отмечены на всероссийском уровне.

+2 Станислав Стармолотов

Плюс два заработал министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов. Положительной оценкой отмечаем ход работ на строительстве Северного обхода и контроль со стороны регионального руководства. В настоящее время возводятся четвертая и пятая опоры моста через Великую, а это самый сложный и важный элемент всего проекта. Напомним, общая длина Северного обхода составит 8,7 км. Проект включает 4-полосную трассу, две транспортные развязки, шесть путепроводов и новый мост.

+3 Игорь Сопов

Плюс три получает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов за продолжение просветительской деятельности и работу с молодыми избирателями. В этой связи отмечаем прошедшую на неделе презентацию квеста «Избирательный участок: Симулятор!». Участникам мероприятия в учебном центре «Электориум» удалось ощутить на себе интерактивное погружение в процесс голосования. В игре всё продумано до мелочей: от входа на участок до получения бюллетеня и принятия решения.

+4 Митрополит Матфей

Высокой положительной оценкой плюс четыре отмечаем проведение в Пскове оригинального и яркого праздника - вокального пасхального флешмоба. Акция в «Акваполисе» была проведена в формате «эффект неожиданности», когда из разных мест торгового комплекса заводили пасхальные песнопения певчие, семинаристы, вокалисты хоров. А затем к исполнению присоединялись все присутствующие. Мероприятие было организовано по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея.

+5 Михаил Кузнецов

Плюс пять ставим гендиректору компании «Портовый альянс», экс-губернатору Псковской области Михаилу Кузнецову за реализацию масштабного инвестпроекта по созданию терминала «Порт Фавор» в Усть-Луге. Общий объем инвестиций в этот крупный проект составляет 80 млрд рублей. Первая очередь терминала была запущена полтора года назад, запуск второй очереди запланирован на ближайшие месяцы. На днях Михаил Кузнецов обсудил ход работ с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Отмечалось, что здесь будет создано более 400 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию терминала позволит удовлетворить спрос производителей удобрений на безопасную и эффективную портовую инфраструктуру, а это позволит не только увеличить экспортный потенциал региона, но и укрепить продовольственную безопасность страны.

