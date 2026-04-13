Алексей Севастьянов: Народная программа — стратегический ориентир в работе

Для сторонников «Единой России» в Псковской области Народная программа является стратегическим ориентиром в работе, отметил участник всероссийского семинара партии от Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

«Сторонники – это ближайшие соратники и помощники «Единой России», в том числе и по сбору предложений в Народную программу. Это — единая команда, работающая на общий результат. Сегодня приоритеты Народной программы — это защита традиционных ценностей, поддержка семей участников СВО и развитие инфраструктуры в селах. Мы продолжим работу над тем, чтобы каждый пункт программы работал на благополучие наших граждан и укрепление нашей страны», – сказал Алексей Севастьянов.

Ранее сообщалось, что число с торонников «Единой России» превысило 900 тысяч человек.