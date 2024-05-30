Политика

Второй форум ТИК открылся в Пскове

Второй форум территориальных избирательных комиссий открылся в Пскове сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В форуме принимают участие представители 18 субъектов РФ, в том числе представители новых регионов и гости из далекого Сахалина, а также коллеги из Республики Беларусь.

Форум для организаторов выборов станет возможностью обсудить итоги проведения выборов президента Российской Федерации и вопросы подготовки Единого дня голосования-2024, обменяться опытом работы с учетом специфики территорий.

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Программа рассчитана на два дня, форум завершится завтра, 31 мая.