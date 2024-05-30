Политика

Элла Памфилова: ЦИК высоко ценит инициативность Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области постоянно выступает с инициативами, и Центральная избирательная комиссия очень это ценит, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая в режиме видео-конференц-связи на открытии Второго форума территориальных избирательных комиссий в Пскове сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я сердечно и с большим удовольствием приветствую всех участников форума ТИК. Я также от всей души приветствую представителей Республики Беларусь, которые с нами очень тесно взаимодействуют по всем вопросам в рамках наших компетенций, и мы это высоко ценим. Огромная благодарность и признательность руководству Псковской области, исполнительной и законодательной власти, Михаилу Юрьевичу Ведерникову и Александру Алексеевичу Котову - за поддержку, которую вы оказываете и форуму, и развитию избирательной системы области. Исходя из того, что в этом году в форуме принимаю участие 18 регионов РФ и представители Белоруссии, форум уже вышел за пределы области. Я и члены ЦИК это очень высоко ценим. Спасибо Игорю Александровичу Сопову за то, что проявляете инициативу, нетривиальный подход, творческие находки, чтобы собрать коллег и чтобы была возможность поделиться опытом», - сказала Элла Памфилова.

Она отметила, что территориальные и участковые избирательная комиссии - важнейшее звено в работе избирательной системы с высочайшим уровнем ответственности. «Как вы это организуете, от этого зависит результат», - заметила глава ЦИК.

Смотрите также Второй форум ТИК открылся в Пскове

Также Элла Памфилова напомнила, что недавно состоялась самая крупная кампания - выборы президента РФ, которая прошла в непростых условиях внешнего давления, агрессии международной среды. «Было непросто, но мы с вами справились», - подчеркнула она.