Политика

Михаил Ведерников сегодня выступит с отчетом о деятельности правительства Псковской области в 2023 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 5 июня, выступит с отчетом о деятельности правительства региона в 2023 году. Обращение главы региона к парламентариям прозвучит в рамках очередной 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во время традиционного выступления губернатор остановится на значимых достижениях и основных результатах социально-экономического развития региона. Отдельные акценты будут сделаны на бюджетную политику, экономику, ключевые инвестиционные проекты, реализацию национальных проектов, а также вопросы модернизации коммунальной, транспортной и дорожной инфраструктуры. Особое внимание Михаил Ведерников уделит перспективам дальнейшего развития экономики Псковской области в средней и долгосрочной перспективах.

В преддверии ежегодного отчета о деятельности правительства региона Михаил Ведерников провел встречи с представителями всех фракций политических партий, в ходе которых ответил на актуальные вопросы парламентариев из разных сфер жизни области.

Трансляция заседания сессии будет доступна на официальном сайте Собрания и на странице сообщества во «ВКонтакте».