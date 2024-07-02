Политика

Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного стартовавшим муниципальным избирательным кампаниям, который прошел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 июля. Речь пошла о задачах т. н. «малых партий», представительстве политических организаций в выборных органах Псковской области и этапах муниципальных избирательных кампаний, которые финишируют в сентябре 2024 года.

К участию в работе круглого стола были приглашены:

- председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов,

- секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов,

- председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов,

- председатель Совета регионального отделения партии «Родина» в Псковской области Павел Бикташев,

- первый секретарь комитета Псковского областного отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко.

В качестве модератора дискуссии по традиции выступил политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Напомним, первый круглый стол с участием руководителей региональных отделений политических партий прошел в эфире «ПЛН FM» неделю назад, 26 июня. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.