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Политика

Районный суд оставил в силе решение оштрафовать члена облизбиркома Елену Маятникову

07.11.2024 16:15|ПсковКомментариев: 0

Гдовский районный суд оставил в силе постановление мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района в отношении члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса от партии «Яблоко» Елены Маятниковой, которую оштрафовали за вмешательство в деятельность участковых избирательных комиссий Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото предоставил наблюдатель от Общественной палаты Псковской области

Напомним, Елену Маятникову осудили по статье 5.69 КоАП РФ (вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, повлекшее нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах порядка работы избирательной комиссии, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Судом установлено, что в период досрочных выборов главы Гдовского района Елена Маятникова, член избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса, вмешивалась в полномочия участковых избирательных комиссий № 508, 509, 510, не имея на то полномочий требуя сведения о ходе выборов и количестве проголосовавших за 8 сентября, а также за 6 и 7 сентября 2024 года. Кроме того, при отсутствии права на ведение фото и видеосъёмки в помещении для голосования осуществляла видеосъемку возле мест выдачи бюллетеней и возле мест тайного голосования граждан, перемещаясь по избирательному участку.

Елена Маятникова вину не признала, указала на отсутствие в ее действиях состава административного правонарушения. Мировой судья признал ее виновной в совершении указанного правонарушения, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Гдовский районный суд оставил решение в силе. 

Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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