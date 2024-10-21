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Политика

Экс-кандидат на пост главы Гдовского района будет добиваться отмены результатов выборов в областном суде

23.10.2024 11:27|ПсковКомментариев: 0

Бывший кандидат на должность главы Гдовского района от «Яблока» Евгений Васильев будет добиваться отмены результатов выборов в Псковском областном суде. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии, апелляционную жалобу в суд планируют подать во второй половине ноября. 

Напомним, 21 октября в Гдовском районном суде прошло четвёртое по счёту заседание по иску Евгения Васильева об оспаривании итогов голосования на 17 избирательных участках из 20. Судья отказал в удовлетворении исковых требований.

Евгений Васильев намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции. 

Как сообщалось ранее, псковское «Яблоко» не признаёт официальные результаты выборов главы Гдовского района.

Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году победил кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков, он набрал 61,52% голосов. 

Теги: #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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