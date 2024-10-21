Экс-кандидат на пост главы Гдовского района будет добиваться отмены результатов выборов в областном суде

Бывший кандидат на должность главы Гдовского района от «Яблока» Евгений Васильев будет добиваться отмены результатов выборов в Псковском областном суде. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии, апелляционную жалобу в суд планируют подать во второй половине ноября.
Напомним, 21 октября в Гдовском районном суде прошло четвёртое по счёту заседание по иску Евгения Васильева об оспаривании итогов голосования на 17 избирательных участках из 20. Судья отказал в удовлетворении исковых требований.
Евгений Васильев намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции.
Как сообщалось ранее, псковское «Яблоко» не признаёт официальные результаты выборов главы Гдовского района.
Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году победил кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков, он набрал 61,52% голосов.