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Политика

Игорь Сопов: «Яблоко» бьётся не за кандидата Васильева, оно противостоит государственному строю РФ

29.10.2024 16:07|ПсковКомментариев: 0

Партия «Яблоко» бьётся не за кандидата Евгения Васильева, она противостоит государственному строю Российской Федерации, и так было всегда, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, комментируя Псковской Ленте Новостей появившиеся в телеграм-каналах и социальных сетях после окончания судебного заседания в Гдове публикации, в которых заявляется о нарушении прав партии «Яблоко» на прошедших выборах.

По словам Игоря Сопова, представитель партии «Яблоко» на суде выступал примерно с такой позицией: «Нам нужна ревизия выборов». «Возникает вопрос, а кто наделил партию  «Яблоко» правом  «проводить ревизию»? Ревизия – это система обязательных процедур по документальной и фактической проверке деятельности объекта контроля ревизуемой организации за определённый период. Но партия, полномочиями ревизора, по отношению к избирательной комиссии не наделена», - отметил он.

Председатель облизбиркома напомнил, что у партии есть возможность наблюдать за ходом голосования. «Наблюдать могут три наблюдателя от партии, три наблюдателя от кандидата и члены участковой комиссии от партии. В общей сложности, на УИК единовременно могут присутствовать три человека и наблюдать за ходом голосования», - сказал Игорь Сопов.

Также он напомнил, что за все три дня голосования в ТИК Гдовского района не поступило ни одной жалобы от партии «Яблоко», не поступало жалоб и от других партий и кандидатов и от избирателей.

Председатель областной избирательной комиссии подчеркнул, что при определении результатов голосования в ТИК Гдовского района присутствовал сам кандидат, и от него никаких жалоб и замечаний не поступало. Он опубликовал результаты на своей странице в ВКонтакте.

«Недовольство итогами выборов было отражено в иске Васильева только через девять дней! То есть юристам потребовалось больше недели, чтобы постараться подготовить исковое заявление. Заявление в суд, в котором нет ни одного конкретного случая нарушения. Надо сказать, это сложная задача, но они с ней справились. Суд тщательно рассмотрел их исковые требования, выслушал все точки зрения и выслушал всех свидетелей и в итоге вынес справедливое решение, с которым, естественно, партия «Яблока» не согласна», - сообщил Игорь Сопов.

По его словам, избирком прекрасно понимает, что «Яблоко», не Васильев, и дальше продолжит судебные тяжбы. «Только для того, чтобы показать своим западным партнёрам работу по дискредитации избирательной системы РФ, а, по сути, государственного строя России», - подчеркнул Игорь Сопов.

Но также он выразил уверенность, что «время заготовленных акций неповиновения, непризнания итогов голосования по надуманным, ложным основаниям и «цветных революций» безвозвратно прошло. Избиратели уже не верят Яблоку, как и мальчику-пастуху из притчи, который постоянно кричал волки».

«Это не очередной проигрыш кандидата Васильева – это очередной проигрыш партии «Яблоко». Господин Васильев здесь только лицо. Материалы в социальных сетях, жалобы и заявления за него пишут другие люди. Он иногда сам не понимает значения написанного», - заявил Игорь Сопов.

Он также напомнил, что члены комиссии от партии «Яблока» не принимали участия в референдуме по поправкам в Конституцию РФ и не признали итоги референдума. Партия не признала итоги референдума по воссоединению Крыма и России, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Она не признала итоги выборов президента РФ.

«Мы прекрасно понимаем, что Васильев им скоро будет не нужен. Представители партии «Яблоко» недавно провели своё собрание, где обсуждали планы на электоральный цикл 2025 года. На общем фото с мероприятия можно увидеть и иноагентов. Шлосберга* и Кузьмина**. Но, согласно  части 6 статьи 11 Федерального закона от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», гражданам со статусом иноагентов запрещено заниматься выборами. Надо, чтобы Минюст РФ обратил на это внимание. Всё же законы РФ одинаковы для всех», - заключил Игорь Сопов.

Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году победил кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков, он набрал 61,52% голосов.

Бывший кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» Евгений Васильев обратился с административным исковым заявлением к УИК Гдовского района об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах главы Гдовского района. По его мнению, на участках, где он проиграл во время проведения голосования, были зафиксированы нарушения. В частности, полагает он, имели место подмена бюллетеней, голосование проходило вне помещения для голосования без уважительных причин, что способствовало подмене бюллетеней, а также было допущено нарушение процедуры подсчета голосов с целью скрытия факта подмены.

Суд в удовлетворении иска Евгений Васильева отказал.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

** 12 апреля 2024 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

 

Теги: #Гдовский район #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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