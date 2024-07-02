Политика

«Новые люди» примут участие в 10 муниципальных избирательных кампаниях в Псковской области

Партия «Новые люди» примет участие в 10 муниципальных избирательных кампаниях в Псковской области в сентябре. Об этом секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У партии "Новые люди" есть планы по участию в выборных кампаниях. Может быть, во всех 13-ти мы и не примем участия, но порядка в 10 муниципальных кампаниях мы планируем принять участие. Это будут 5 вновь образованных муниципальных округов, довыборы в городскую Думу», – рассказал Игорь Романов

Он отметил, в Гдовском районе на данный момент времени сложная обстановка.

«Мы давно наблюдаем за ситуацией в Гдовском районе и видим, какая там сегодня сложная обстановка, обязательно примем участие в выборах главы», – добавил он.

При этом Игорь Романов добавил, что после объединения «Партии роста» и «Новых людей», у него с Андреем Маковским нет серьезных разногласий, но есть разные взгляды на некоторые вопросы. При этом способы агитации обоих партий будут комбинировать.

«Мы будем вести такие же активные кампании и участвовать практически во всех кампаниях, которые будут проходить в Псковской области», - заключил Игорь Романов.