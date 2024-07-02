Политика

Михаил Иванов: Некоторые документы у кандидатов собирать излишне

Некоторые документы у политических кандидатов собирать излишне. Такое мнение председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня складывается мнение, что некоторые документы у кандидатов собирать излишне. Тем более, что проверка по документам проходит по факту», – рассказал Михаил Иванов.

Он уточнил, что необходимость предоставления полного пакета документов может отвернуть от партии и предполагаемых кандидатов.

«Я, например, знаю руководителя партии пенсионеров в Северной столице, и он в выборах не участвует, потому что бизнесмен, нужно будет объяснять доходы», — добавил Михаил Иванов.

При этом партия приняла решение об участии в выборах во всех пяти муниципальных образованиях, также в выборах главы Гдовского района и в довыборах в Гордуму по 5 округу.

«С кандидатами мы определились, все документы на стадии завершения. На главу Гдовского района у нас выдвигается Горячев Сергей Петрович», — уточнил Михаил Иванов.