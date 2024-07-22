Политика

Антон Минаков: Я иногда завидую коммунистам

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков заявил в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), что федеральное руководство ЛДПР не спустило бы региональному отделению партии ни одной из тех ошибок при проведении избирательной кампании, которые были допущены у псковских коммунистов за последние годы.

«Я иногда в чем-то коммунистам завидую, причем уже системно. Каждый год совершаются какие-то крупные (ошибки). В прошлом году – все помнят историю с поддельными дипломами кандидата в губернаторы Баева (депутата Псковской городской Думы - ред.). Каждый год что-то случается, при этом коллектив КПРФ в Псковской области держится и не меняется», — сказал Антон Минаков.

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Он предположил, что за подобную оплошность со стороны регионального отделения ЛДПР последовала бы незамедлительная реакция федерального центра.

«У нас бы в партии, что при Жириновском, что при Слуцком, даже после одного такого момента был бы распущен совет партии, координатор снят с должности, были бы присланы инспекторы из Москвы, чтобы уладить этот вопрос. У нас такие истории не проходят и не проскакивают. Как КПРФ это делает год за годом? По-белому завидую», — добавил координатор регионального отделения ЛДПР.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко отказался обсуждать эту ситуацию в публичной плоскости.

«У нас в уставе партии прописано и принято специальное постановление – не выносить наши внутрипартийные дела на публичную плоскость обсуждения. Поэтому мы не будем это обсуждать. Комментировать это запрещено, хотя некоторые товарищи выносят», – ответил Петр Алексеенко.