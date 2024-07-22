Антон Минаков: Я иногда завидую коммунистам

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков заявил в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), что федеральное руководство ЛДПР не спустило бы региональному отделению партии ни одной из тех ошибок при проведении избирательной кампании, которые были допущены у псковских коммунистов за последние годы.
«Я иногда в чем-то коммунистам завидую, причем уже системно. Каждый год совершаются какие-то крупные (ошибки). В прошлом году – все помнят историю с поддельными дипломами кандидата в губернаторы Баева (депутата Псковской городской Думы - ред.). Каждый год что-то случается, при этом коллектив КПРФ в Псковской области держится и не меняется», — сказал Антон Минаков.
Он предположил, что за подобную оплошность со стороны регионального отделения ЛДПР последовала бы незамедлительная реакция федерального центра.
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко отказался обсуждать эту ситуацию в публичной плоскости.
«У нас в уставе партии прописано и принято специальное постановление – не выносить наши внутрипартийные дела на публичную плоскость обсуждения. Поэтому мы не будем это обсуждать. Комментировать это запрещено, хотя некоторые товарищи выносят», – ответил Петр Алексеенко.