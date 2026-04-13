«Единая Россия» расширяет сотрудничество с представителями гражданского общества

Сторонники «Единой России», число которых превысило 900 тысяч человек, сегодня — авангард партии. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на расширенном заседании Центрального совета сторонников, который прошел в рамках всероссийского семинара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Единой России».

На встрече собрались 200 участников со всех регионов страны — актив сторонников и представители партнерских некоммерческих организаций, профсоюзов, казачества, ветеранских и молодежных организаций.

«Всех вас объединяет готовность к служению, гражданская ответственность и патриотизм. Поэтому сегодня институт сторонников становится понятной и востребованной площадкой, в том числе и для участников специальной военной операции, которые присутствуют в этом зале. Приятно отметить, что в прошлом году команду сторонников в Донецкой Народной Республике возглавил Герой ДНР Ахри Авидзба; в Республике Башкортостан — Герой России Денис Чернавин; в Республике Алтай — участник спецоперации, награжденный медалями «За Отвагу», «За боевые отличия» и «Медалью Жукова» Максим Анисимов», — сказал секретарь Генсовета.

Владимир Якушев напомнил, что партия вступила в масштабный для всей страны избирательный цикл: состоятся выборы в Госдуму, в 39 заксобраний субъектов РФ, 11 административных центров и большое количество муниципалитетов. По его словам, это «серьезная, большая избирательная кампания».

«В течение пяти лет мы отрабатывали нашу народную программу, те наказы, с которыми шли на выборы в 2021 году. Как и обещали, в 2026 году обязательно отчитаемся, что удалось сделать и что нет», — сказал Владимир Якушев.

Он пояснил, что с самого момента образования все программные документы «Единой России» базировались на запросах людей: «Не станет исключением и наш новый программный документ, над которым мы уже начали работать».

В формировании новой Народной программы партии принимают участие профсоюзы и общественные объединения. Гражданское общество России — мощная сила, стоящая на защите интересов людей и национальной стабильности, заявила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Такое живое, деятельное участие граждан лежит в основе успешного социального развития и помогает отвечать на самые серьёзные вызовы. Поэтому на площадке сторонников мы проводим обсуждения по формированию предложений в новую Народную программу вместе с НКО, профсоюзами, ТОСами, лидерами общественных проектов. Часть предложений прозвучали сегодня. Также представители гражданского общества направляют их на сайт», — сообщила она.

На заседании подписали соглашения между Центром поддержки гражданских инициатив сторонников и тремя крупными организациями: ООД «Клубы исторической реконструкции России», Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России, а также Союзом пенсионеров России. Документы предполагают запуск совместных проектов по патриотическому воспитанию, развитию массового спорта среди молодёжи и социальной защите пожилых людей.

Кроме того, пополнился состав Центрального совета сторонников. В него вошли: председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Общественной палаты РФ Сергей Черногаев, председатель попечительского совета благотворительного фонда поддержки ветеранов и сотрудников спецподразделения антитеррора «Альфа», заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Андрей Фадюхин, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский и президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков.

«Сотрудничество профсоюзов с партией носит системный характер уже более 20 лет. Как член Центрального совета сторонников партии, вижу в этом решении продолжение нашей совместной работы и дополнительную ответственность — прежде всего за практическое наполнение взаимодействия: работу с трудовыми коллективами и формирование предложений для Народной программы. Особый акцент — на МРОТ, социальные гарантии и охрану труда», — отметил Сергей Черногаев.

Председатель Башкортостанского совета сторонников «Единой России», Герой России, участник программы «Время Героев» Денис Чернавин отметил, что институт сторонников «Единой России» должен стать центром объединения разных культур, конфессий, национальностей. В этой сфере активно работают представители гражданского общества. Он предложил предусмотреть в Народной программе поддержку общественных инициатив, НКО, работающих в этой сфере.

В свою очередь командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал об активном вступлении участников СВО в ряды сторонников партии и предложил включить в новую Народную программу партии необходимость обучения учеников школ навыкам начальной военной подготовки, а также создать подходящую инфраструктуру на базе кабинетов труда и ОБЗР в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, он выступил за включение в программу акций по сохранению исторической памяти, таких как «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента».

По итогам 2025 года лучшие региональные советы сторонников получили благодарственные письма от руководства партии.

Все выработанные инициативы передали в профильную комиссию по подготовке Народной программы.

Напомним, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу съезда партии, — народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.