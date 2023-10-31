Политика

Петр Алексеенко о фальшивом дипломе Александра Баева: Разберемся позже

Ситуацию с фальшивым диплом депутата Псковской городской Думы, первого секретаря Псковского горкома КПРФ Александра Баева, который он предоставил в Избирательную комиссию Псковской области при регистрации кандидатом в губернаторы, в обкоме пока не рассматривали. Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«Бывают, конечно, ошибки, не все можно предусмотреть. В дальнейшем ситуацию поправили, конечно, без всякого согласования выбрали кандидатуру (Петра Алексеенко в качестве кандидата от КПРФ на выборах губернатора — ред.)», - сказал Петр Алексеенко.

Он отметил, что ситуацию в обкоме собираются рассмотреть в спокойной обстановке, временные рамки не определены.

«Мы разберемся и расскажем. Сколько надо, столько и будем разбираться. Бывают ошибки, это наши партийные дела, разберемся», - заключил Петр Алексеенко.

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