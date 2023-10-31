Петр Алексеенко о фальшивом дипломе Александра Баева: Разберемся позже

Ситуацию с фальшивым диплом депутата Псковской городской Думы, первого секретаря Псковского горкома КПРФ Александра Баева, который он предоставил в Избирательную комиссию Псковской области при регистрации кандидатом в губернаторы, в обкоме пока не рассматривали. Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.
Он отметил, что ситуацию в обкоме собираются рассмотреть в спокойной обстановке, временные рамки не определены.
Отметим, «Политбюро» - это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Трепещите. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.
Когда политики боятся сказать лишнее и стремятся лакировать действительность, кто-то должен задавать им острые вопросы и поднимать неудобные темы. Важно не замалчивать проблемы, а говорить о них вслух. В этом - миссия нового совместного проекта интернет-портала Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM».