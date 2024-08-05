Политика

Игорь Сопов рассказал о нарушениях в ходе избирательной кампании-2024

О лжи, мифах и нарушениях в ходе избирательной кампании на муниципальных выборах в Псковской области рассказал председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов на дискуссионной площадке по итогам регистрации кандидатов на муниципальных выборах Псковской области 8 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

«Когда начинается избирательная кампания, я всегда делаю две папки на рабочем столе компьютера: “Ложь” и “Нарушения”. Чтобы в дальнейшем я мог с председателями ТИК, сотрудниками аппарата разобраться в ситуациях — что происходило за время выборов», - сказал Игорь Сопов.

В папке «нарушения», по его словам, на данный момент только один пример. Это представленный ранее в ТИК печатный агитационный материал кандидата на должность главы Гдовского района от партии «Яблоко» Евгения Васильева.

После оживленной дискуссии представители партии «Яблоко» покинули дискуссионную площадку.