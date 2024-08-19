Политика

«Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему подписания соглашений Общественной палаты Псковской области с региональными отделениями партий о сотрудничестве в наблюдении за выборами. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В начале сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Состоятся досрочные выборы главы Гдовского района, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. Помимо этого, выборы пойдут в муниципалитетах — членов Собрания депутатов изберут в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах. Ещё шесть избирательных кампаний состоятся в сельских и городских поселениях.

Стоит отметить, что часть выборов будут проводиться в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), часть – в двухдневном (7 и 8 сентября). И чтобы все избирательные кампании «прошли максимально открыто, гласно, публично, без нарушений избирательных прав граждан» Общественная палата региона предложила партиям подписать традиционное соглашение о сотрудничестве.

Откликнулись на этот призыв не все. Подписантов оказалось всего четыре — «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Новые люди». Почему от подписания соглашений отказались остальные участники выборов? И для чего нужны подобные соглашения? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

«Мне сложно каким-то образом комментировать отказ партий от подписания соглашения», - признался председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов. А затем предположил, что вероятно, в дальнейшем партийцы вновь придут к мысли «о необходимости участия в этом процессе». Правда, пока на это остаётся только надеяться. К слову, рассказал Александр Седунов и о том, зачем Общественной палате в канун выборов вообще понадобились эти соглашения с партиями.

«Самая главная задача общественного наблюдения и деятельности центра общественного наблюдения в Общественной палате Псковской области связано с обеспечением избирательных прав граждан. Соответственно, обеспечение открытости, прозрачности самой процедуры голосования. Особенно с учетом того, что сегодня голосование проводится в несколько дней для удобства избирателей - это чрезвычайно важный, мне кажется, возможный шаг. И поэтому деятельность политических партий при таком участии Общественной палаты, соглашение с этими политическими партиями дают свой результат. Ведь хочу отметить, что Общественная палата и региональный штаб центра общественного наблюдения на протяжении уже целого ряда лет проводит подготовку общественных наблюдателей от Общественной палаты, не просто подготовку этих общественных наблюдателей, которые участвуют на всех избирательных участках, во всей работе избирательных комиссий, но и получаем соответствующую обратную связь от этих наблюдателей, что тоже очень важно. Я думаю, что вот эта процедура позволяет как раз видеть ситуацию по выборам в целом, по работе каждого из избирательных участков, в том числе».

Псковские коммунисты традиционно не подписывают подобные соглашения с Общественной палатой — рассказал первый секретарь регионального обкома КПРФ Петр Алексеенко. Почему? По словам собеседника, это связано с тем, что партия считает «настоящий избирательный кодекс недемократичным» и позволяющим применять «административный ресурс для влияния на выборы».

«У КПРФ разработан свой избирательный кодекс, который находится в Государственной Думе. В нем есть про однодневное голосование, про отмену дистанционного электронного голосования. Поэтому мы не считаем нужным в рамках этого избирательного законодательства, которое существует сейчас, подписывать этот договор, как бы об общественных выборах. Но куда деваться, мы в этих условиях работаем и участвуем в выборах, но мы не считаем, что эти выборы честные».

Региональное отделение ЛДПР в этом году решило не подписывать соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой. Об этом сообщил лидер псковских либерал-демократов в областном Собрании Антон Минаков. Такое решение было принято, во-первых, потому что основные усилия партии сейчас направлены на сбор и отправку гуманитарной помощи военным. Ну а во-вторых...

«Не очень мы в эти соглашения верим, поскольку если бы у нас в стране все было так просто, то давайте все чиновники подпишут соглашение не воровать. Ну и что, у нас после этого в стране коррупция исчезнет? Нет конечно. Я считаю, что подобные мероприятия носят чисто формальный характер, возможно, какие-то организации себе ставят галочки за то, что их проводят или в них участвуют, что касаемо ЛДПР, у нас сейчас просто физически на это нет времени. И вместо того, чтобы участвовать в этих мероприятиях для галочек, у нас идет большой сбор груза для наших военных в Херсонскую область, параллельно мы собираем груз для наших военных в Запорожье. Я считаю, что эта работа намного важнее, чем участвовать в каких-то, можно сказать, показушных мероприятиях».

Те политические партии Псковской области, которые не подписали соглашение с Общественной палатой, «как говорится в народе, в кармане держат фигу». Такую точку зрения озвучил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Так что выводы из подобного решения партий собеседник сделал соответствующие.

«Они не готовы к честной и политической конкуренции и собираются использовать нелегитимные методы в работе своих кандидатов и своих политических партии. Поэтому вот это первое, что хотелось бы сразу отметить. Те партии, кто подписывает такие соглашения, всегда работают в рамках законодательства, и каких-то проблемных вопросов никогда не возникало, это помогает. Во-первых, избиратели понимают, что партии работают открыто и честно, что они готовы к честной конкуренции, к честной борьбе. И самое важное, что есть определенные моральные устои и принципы, когда ты подписываешь такое соглашение, то даешь человеку слово, и ты понимаешь, что твое политическое будущее и твое честное политическое слово лежит именно за этой подписью, поэтому ты говоришь о том, что да, я буду вести борьбу честно и легитимно, а те, кто не подписываются, они от этого отказываются, они отказываются под личными долговидными предлогами, но тем не менее мы понимаем, что значит, они будут работать нелегитимно, на это просим обратить внимание наших избирателей, а те партии, кто подписали, большое вам спасибо за это, потому что мы считаем, что они будут работать в рамках закона».

Руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук, в свою очередь отметил, что к нему и его единомышленникам даже «никто не обращался» для подписания каких-либо соглашений с Общественной палатой. Поэтому такой документ подписан и не был.

«Для того, чтобы что-то подписывать, нужно знать, что такое существует. Если Общественная палата знала о том, что можно подписывать договор о сотрудничестве с партиями, и к нам не обращалась, значит это проблема Общественной палаты, а не наша. Я председателем партии, вам напомню, стал совсем недавно. И о том, что что-то подписывается с Общественной палатой, я как бы понятия не имел. Я не думаю, что как-то сотрудничество с Общественной палатой может помочь обеспечить прозрачность выборов. Прозрачность выборов - это допуск нормальных наблюдателей, это выборы в один день, чтобы не ночевали в сейфе бюллетени, это отмена дистанционного электронного голосования, которому, собственно, мы тоже не очень доверяем. Я не видел какую-то деятельность Общественной палаты на выборах, честно говоря, не замечал».

«Да, конечно, мы тоже подписали соглашение с Общественной палатой», - с таких слов ответ на вопрос начал председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Олег Брячак. Он отметил, что партия сотрудничает со всеми общественными объединениями и стремится выстроить с ними конструктивные взаимоотношения. И тем не менее по вопросу о том, помогают ли такие соглашения обеспечить прозрачность и легитимность выборов, собеседник высказался так...

«Откровенно говоря, не очень сильно они помогают обеспечить прозрачность выборов. Почему? Потому что прозрачность выборов обеспечивается не подписаниями каких-либо соглашений с какими-то ни было общественными организациями, а работой непосредственно избирательной комиссии, а также работой администраций муниципалитетов области, районов, правоохранительных органов. На участках будет порядок, когда люди имеют возможность видеть результаты своего голосования, а кандидаты имеют возможность, соответственно, проверять эти самые результаты, пересчитывать бюллетени и так далее, наблюдатели имеют право наблюдать, их никто не выгоняет с участков, как раньше это было, если вы помните, лет пятнадцать назад такое было. Вот это и есть прозрачность выборов. Не какие-то соглашения, а именно правильный, честный, законный избирательный процесс. Вот это прозрачность. А так вообще я вам хочу сказать, что чем меньше бюрократии, чем меньше всяких разных там соглашений, мне кажется, тем лучше. Дело в том, что есть соглашение или нет этого соглашения, если, допустим, общественная организация и какая-то политическая партия мыслят в одинаковом русле и придерживаются примерно одинаковых нормальных здравых идей, им никакие соглашения для взаимодействия не понадобятся».

Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» не первый год подписывает подобное соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой области. И этот год не стал исключением из правил, отметил председатель реготделения партии Павел Бикташев. Почему? Потому что эти соглашения обеспечивают прозрачность выборов. И дело здесь не только в наличии общественных наблюдателей за избирательным процессом.

«Общественная палата, я считаю, делает все правильно. В силу своих возможностей, она предлагает общественным организациям, партиям как-то участвовать в процессе наблюдения за процессами, которые проходят, и мы, в силу своих возможностей, также идем ей навстречу. Поэтому некоторые критикуют этот механизм, но каждый делает то, что он может сделать. Вот и за это спасибо Общественной палате. И избирательная кампания, конечно, должна быть прозрачная. Поэтому многие, кто критикует, сами этого ничего не делают. Вот в принципе и вся наша позиция. Да, может, они не обеспечивают на сто процентов, но в каком-то моменте они, действительно, помогают. Кроме того, они же создают центр, где люди могут приезжать, смотреть. Готовят своих наблюдателей, и как бы доверие к ним, конечно же, есть».

В то, что именно подписание каких-либо соглашений помогает обеспечить прозрачность выборов, верят не все наши сегодняшние собеседники. Часть из них свой отказ от участия в этом мероприятии объясняют личной позицией, другие же — незнанием и занятостью. Впрочем, для избирательной комиссии региона, как следует из слов её председателя, такое поведение уже повод вести себя более бдительно с теми, кто соглашение подписывать не стал.

Светлана Пикалева