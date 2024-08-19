Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на заводе
Я бы в фермеры пошел...
Господин Рейтингомер
Великолукские Сусанины
обзор
«Ларго Винч: Гнев прошлого»
карта отдыха и туризма
Как создать ТОС
Легкий пар: что едят в банях
 
 
 
ещё Политика 19.08.2024 16:161 Рейтингомер: штраф для кандидата, кусачая собака и самая красивая миссис 22.08.2024 15:450 «Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы? 22.08.2024 14:360 Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области 21.08.2024 19:290 Предвыборные дебаты на «ПЛН FM»: битва за псковский округ №5. ВИДЕО 21.08.2024 18:390 Иван Гориславский: Избирательная кампания прошла без проблем 21.08.2024 18:150 Павел Сидоров: Работать надо всем вместе
 
 
 
Самое популярное 18.08.2024 15:300 Участник лотереи из Псковской области выиграл 50 миллионов рублей 18.08.2024 14:451 Бастрыкин поручил провести проверку из-за обращения жителей деревни в Псковской области 15.08.2024 22:090 Интерактив: «Сервис» и хамство в самолёте 17.08.2024 15:460 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 15.08.2024 14:020 «Дневной дозор»: нужна ли очередная мобилизация?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы?

22.08.2024 15:45|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему подписания соглашений Общественной палаты Псковской области с региональными отделениями партий о сотрудничестве в наблюдении за выборами. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В начале сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Состоятся досрочные выборы главы Гдовского района, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. Помимо этого, выборы пойдут в муниципалитетах — членов Собрания депутатов изберут в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах. Ещё шесть избирательных кампаний состоятся в сельских и городских поселениях.

Стоит отметить, что часть выборов будут проводиться в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), часть – в двухдневном (7 и 8 сентября). И чтобы все избирательные кампании «прошли максимально открыто, гласно, публично, без нарушений избирательных прав граждан» Общественная палата региона предложила партиям подписать традиционное соглашение о сотрудничестве.

Откликнулись на этот призыв не все. Подписантов оказалось всего четыре —  «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Новые люди». Почему от подписания соглашений отказались остальные участники выборов? И для чего нужны подобные соглашения? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

«Мне сложно каким-то образом комментировать отказ партий от подписания соглашения», - признался председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов. А затем предположил, что вероятно, в дальнейшем партийцы вновь придут к мысли «о необходимости участия в этом процессе». Правда, пока на это остаётся только надеяться. К слову, рассказал Александр Седунов и о том, зачем Общественной палате в канун выборов вообще понадобились эти соглашения с партиями. 

«Самая главная задача общественного наблюдения и деятельности центра общественного наблюдения в Общественной палате Псковской области связано с обеспечением избирательных прав граждан. Соответственно, обеспечение открытости, прозрачности самой процедуры голосования. Особенно с учетом того, что сегодня голосование проводится в несколько дней для удобства избирателей - это чрезвычайно важный, мне кажется, возможный шаг. И поэтому деятельность политических партий при таком участии Общественной палаты, соглашение с этими политическими партиями дают свой результат. Ведь хочу отметить, что Общественная палата и региональный штаб центра общественного наблюдения на протяжении уже целого ряда лет проводит подготовку общественных наблюдателей от Общественной палаты, не просто подготовку этих общественных наблюдателей, которые участвуют на всех избирательных участках, во всей работе избирательных комиссий, но и получаем соответствующую обратную связь от этих наблюдателей, что тоже очень важно. Я думаю, что вот эта процедура позволяет как раз видеть ситуацию по выборам в целом, по работе каждого из избирательных участков, в том числе».

Псковские коммунисты традиционно не подписывают подобные соглашения с Общественной палатой — рассказал первый секретарь регионального обкома КПРФ Петр Алексеенко. Почему? По словам собеседника, это связано с тем, что партия считает «настоящий избирательный кодекс недемократичным» и позволяющим применять «административный ресурс для влияния на выборы».

«У КПРФ разработан свой избирательный кодекс, который находится в Государственной Думе. В нем есть про однодневное голосование, про отмену дистанционного электронного голосования. Поэтому мы не считаем нужным в рамках этого избирательного законодательства, которое существует сейчас, подписывать этот договор, как бы об общественных выборах. Но куда деваться, мы в этих условиях работаем и участвуем в выборах, но мы не считаем, что эти выборы честные».

Региональное отделение ЛДПР в этом году решило не подписывать соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой. Об этом сообщил лидер псковских либерал-демократов в областном Собрании Антон Минаков. Такое решение было принято, во-первых, потому что основные усилия партии сейчас направлены на сбор и отправку гуманитарной помощи военным. Ну а во-вторых...

«Не очень мы в эти соглашения верим, поскольку если бы у нас в стране все было так просто, то давайте все чиновники подпишут соглашение не воровать. Ну и что, у нас после этого в стране коррупция исчезнет? Нет конечно. Я считаю, что подобные мероприятия носят чисто формальный характер, возможно, какие-то организации себе ставят галочки за то, что их проводят или в них участвуют, что касаемо ЛДПР, у нас сейчас просто физически на это нет времени. И вместо того, чтобы участвовать в этих мероприятиях для галочек, у нас идет большой сбор груза для наших военных в Херсонскую область, параллельно мы собираем груз для наших военных в Запорожье. Я считаю, что эта работа намного важнее, чем участвовать в каких-то, можно сказать, показушных мероприятиях».

Те политические партии Псковской области, которые не подписали соглашение с Общественной палатой, «как говорится в народе, в кармане держат фигу». Такую точку зрения озвучил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Так что выводы из подобного решения партий собеседник сделал соответствующие.

«Они не готовы к честной и политической конкуренции и собираются использовать нелегитимные методы в работе своих кандидатов и своих политических партии. Поэтому вот это первое, что хотелось бы сразу отметить. Те партии, кто подписывает такие соглашения, всегда работают в рамках законодательства, и каких-то проблемных вопросов никогда не возникало, это помогает. Во-первых, избиратели понимают, что партии работают открыто и честно, что они готовы к честной конкуренции, к честной борьбе. И самое важное, что есть определенные моральные устои и принципы, когда ты подписываешь такое соглашение, то даешь человеку слово, и ты понимаешь, что твое политическое будущее и твое честное политическое слово лежит именно за этой подписью, поэтому ты говоришь о том, что да, я буду вести борьбу честно и легитимно, а те, кто не подписываются, они от этого отказываются, они отказываются под личными долговидными предлогами, но тем не менее мы понимаем, что значит, они будут работать нелегитимно, на это просим обратить внимание наших избирателей, а те партии, кто подписали, большое вам спасибо за это, потому что мы считаем, что они будут работать в рамках закона».

Руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук, в свою очередь отметил, что к нему и его единомышленникам даже «никто не обращался» для подписания каких-либо соглашений с Общественной палатой. Поэтому такой документ подписан и не был.

«Для того, чтобы что-то подписывать, нужно знать, что такое существует. Если Общественная палата знала о том, что можно подписывать договор о сотрудничестве с партиями, и к нам не обращалась, значит это проблема Общественной палаты, а не наша. Я председателем партии, вам напомню, стал совсем недавно. И о том, что что-то подписывается с Общественной палатой, я как бы понятия не имел. Я не думаю, что как-то сотрудничество с Общественной палатой может помочь обеспечить прозрачность выборов. Прозрачность выборов - это допуск нормальных наблюдателей, это выборы в один день, чтобы не ночевали в сейфе бюллетени, это отмена дистанционного электронного голосования, которому, собственно, мы тоже не очень доверяем. Я не видел какую-то деятельность Общественной палаты на выборах, честно говоря, не замечал».

«Да, конечно, мы тоже подписали соглашение с Общественной палатой», - с таких слов ответ на вопрос начал председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Олег Брячак. Он отметил, что партия сотрудничает со всеми общественными объединениями и стремится выстроить с ними конструктивные взаимоотношения. И тем не менее по вопросу о том, помогают ли такие соглашения обеспечить прозрачность и легитимность выборов, собеседник высказался так...

«Откровенно говоря, не очень сильно они помогают обеспечить прозрачность выборов. Почему? Потому что прозрачность выборов обеспечивается не подписаниями каких-либо соглашений с какими-то ни было общественными организациями, а работой непосредственно избирательной комиссии, а также работой администраций муниципалитетов области, районов, правоохранительных органов. На участках будет порядок, когда люди имеют возможность видеть результаты своего голосования, а кандидаты имеют возможность, соответственно, проверять эти самые результаты, пересчитывать бюллетени и так далее, наблюдатели имеют право наблюдать, их никто не выгоняет с участков, как раньше это было, если вы помните, лет пятнадцать назад такое было. Вот это и есть прозрачность выборов. Не какие-то соглашения, а именно правильный, честный, законный избирательный процесс. Вот это прозрачность. А так вообще я вам хочу сказать, что чем меньше бюрократии, чем меньше всяких разных там соглашений, мне кажется, тем лучше. Дело в том, что есть соглашение или нет этого соглашения, если, допустим, общественная организация и какая-то политическая партия мыслят в одинаковом русле и придерживаются примерно одинаковых нормальных здравых идей, им никакие соглашения для взаимодействия не понадобятся».

Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» не первый год подписывает подобное соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой области. И этот год не стал исключением из правил, отметил председатель реготделения партии Павел Бикташев. Почему? Потому что эти соглашения обеспечивают прозрачность выборов. И дело здесь не только в наличии общественных наблюдателей за избирательным процессом.

«Общественная палата, я считаю, делает все правильно. В силу своих возможностей, она предлагает общественным организациям, партиям как-то участвовать в процессе наблюдения за процессами, которые проходят, и мы, в силу своих возможностей, также идем ей навстречу. Поэтому некоторые критикуют этот механизм, но каждый делает то, что он может сделать. Вот и за это спасибо Общественной палате. И избирательная кампания, конечно, должна быть прозрачная. Поэтому многие, кто критикует, сами этого ничего не делают. Вот в принципе и вся наша позиция. Да, может, они не обеспечивают на сто процентов, но в каком-то моменте они, действительно, помогают. Кроме того, они же создают центр, где люди могут приезжать, смотреть. Готовят своих наблюдателей, и как бы доверие к ним, конечно же, есть».

В то, что именно подписание каких-либо соглашений помогает обеспечить прозрачность выборов, верят не все наши сегодняшние собеседники. Часть из них свой отказ от участия в этом мероприятии объясняют личной позицией, другие же — незнанием и занятостью. Впрочем, для избирательной комиссии региона, как следует из слов её председателя, такое поведение уже повод вести себя более бдительно с теми, кто соглашение подписывать не стал. 

Светлана Пикалева 

Теги: #политика #наблюдатель #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас кредит?
В опросе приняло участие 136 человек
22.08.2024, 16:190 В Пскове могут расторгнуть муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна наносить дорожную разметку 22.08.2024, 16:110 Восемь попугаев из Германии не пустили через границу в Псковской области 22.08.2024, 16:000 О тайне программы фестиваля «Александрова дорога» в Самолве рассказали организаторы 22.08.2024, 15:530 Николай Козловский: Триколор объединяет всех патриотов России
22.08.2024, 15:450 «Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы? 22.08.2024, 15:290 Более 120 реконструкторов примут участие в историческом фестивале в Самолве 22.08.2024, 15:260 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году 22.08.2024, 15:230 Парковку в центре Пскова ограничат в связи с проведением ярмарки
22.08.2024, 15:160 Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на Крестовском шоссе в Пскове 22.08.2024, 15:150 Школы Новоржева и Плюссы получили по 200 тысяч рублей на развитие отделений Движения Первых 22.08.2024, 14:590 Огромный флаг России плетут на площади Ленина в Пскове. ФОТО 22.08.2024, 14:570 Tele2 запускает подписку «Блиц Анлим» с безлимитным трафиком на игру Tanks Blitz
22.08.2024, 14:570 Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Белинского в Пскове 22.08.2024, 14:550 Убитый лосенок обошелся охотнику из Дедовичского района в 180 000 рублей 22.08.2024, 14:470 Книга, перо, билеты в «Михайловское»: призы за посты разыгрывает Пушкинский заповедник 22.08.2024, 14:360 Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области
22.08.2024, 14:260 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 23 августа 22.08.2024, 14:150 Водоснабжение в локнянском селе Подберезье нарушено из-за ветхости сетей 22.08.2024, 14:040 Борис Елкин: Пусть наш флаг всегда гордо развевается над процветающей Россией 22.08.2024, 13:560 В российские вузы по квоте приняты почти 15 тысяч участников СВО
22.08.2024, 13:411 Акция «Три цвета моей страны» проходит в амфитеатре на псковской набережной 22.08.2024, 13:310 СОБЫТИЕ: Вода начинается здесь. Псковский «Горводоканал» отметил 90-летие 22.08.2024, 13:230 Михаил Ведерников наградил победителей конкурса «Лучший гражданский государственный служащий Псковской области» 22.08.2024, 13:230 Чиновник в Плюсском районе уволен с должности за коррупционную схему
22.08.2024, 13:132 «Единая Россия» помогает детям в Пскове собраться в школу 22.08.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!» 22.08.2024, 12:580 Спектакли «Влюблённые» и «Амфитрион» в псковском театре стали доступны по «Пушкинской карте»  22.08.2024, 12:480 Губернатор вручил 14-летним псковичам паспорта и Конституцию в День флага России
22.08.2024, 12:360 Росгвардейцы задержали похитившего спиртные напитки псковича 22.08.2024, 12:350 Отдых в детских лагерях в России этим летом подорожал на 15-30% 22.08.2024, 12:280 Пушкинский миф обсуждали на научной конференции в «Михайловском» 22.08.2024, 12:260 «Зверьё моё»: Рабочие немецкие овчарки. ВИДЕО
22.08.2024, 12:170 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Государственного флага России 22.08.2024, 12:080 Две девушки из Пскова участвуют в молодёжном форуме «Машук» в Ставрополе 22.08.2024, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о конном походе «Александрова дорога-2024» 22.08.2024, 11:520 «Псковпассажиравтотрансу» отказали в установке «лежачих полицейских» на улице Леона Поземского
22.08.2024, 11:493 Четыре сельские школы в Псковской области не откроются 1 сентября из-за отсутствия учеников 22.08.2024, 11:450 Судимую женщину в Пскове лишат свободы на 10,5 лет за распространение наркотиков 22.08.2024, 11:260 Отказавшегося от строительства фиджитал-центра в Пскове подрядчика не стали признавать недобросовестным 22.08.2024, 11:140 Футбольный клуб «Луки-Энергия» прошел в третий раунд розыгрыша Кубка России
22.08.2024, 11:031 Размер прожиточного минимума в Псковской области увеличится с 1 января 22.08.2024, 10:540 Шесть случаев взлома аккаунтов на сайте Госуслуг произошли в Псковской области 22.08.2024, 10:420 «Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!» 22.08.2024, 10:420 Оклады работников бюджетной сферы в Псковской области проиндексируют с 1 октября
22.08.2024, 10:330 Пенсионерка из Пскова перевела мошенникам почти миллион рублей 22.08.2024, 10:220 В санаториях Псковской области за полгода отдохнули 12 тысяч человек 22.08.2024, 10:120 «Беседка»: «Александрова дорога-2024» 22.08.2024, 10:111 Автомобили столкнулись и слетели в кювет на трассе Р-23 в Ленобласти
22.08.2024, 10:060 6 из 10 псковичей против школьной формы советского образца — опрос 22.08.2024, 09:550 Пенсионер с возможной потерей памяти пропал в Великих Луках 22.08.2024, 09:500 Артиллерийский снаряд нашли у дороги в Пустошкинском районе 22.08.2024, 09:400 Авиаперевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на топливо
22.08.2024, 09:300 Водители фур стали жаловаться на автоматический весовой контроль 22.08.2024, 09:280 Александр Котов: Бело-сине-красный триколор – символ единства нашего государства 22.08.2024, 09:150 Жителей квартир могут ограничивать в количестве домашних животных, заявил юрист 22.08.2024, 09:000 Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами
22.08.2024, 08:400 Все образовательные учреждения Островского района готовы к новому учебному году 22.08.2024, 08:190 В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября 22.08.2024, 08:000 Банкам грозят многомиллионные штрафы из-за нового закона 22.08.2024, 07:400 Врач предупредила об опасности употребления гречки в вечернее время
22.08.2024, 07:200 День Государственного флага России отмечают 22 августа 22.08.2024, 07:000 Новый ГОСТ на школьную форму появится в сентябре 21.08.2024, 22:000 Федеральный инспектор встретился с сотрудниками псковского УФСИН 21.08.2024, 21:510 Новый терминал псковского аэропорта хотят начать строить в 2025 году
21.08.2024, 21:460 Евгений Янкилевич назначен гендиректором компании, владеющей псковским аэропортом 21.08.2024, 21:400 На личный прием к областному прокурору приглашают жителей Палкино 21.08.2024, 21:200 Как помочь школьнику подготовиться к экзаменам, рассказала психотерапевт 21.08.2024, 21:100 Псковичи подали 150 заявок на конкурс лекторов от общества «Знание»
21.08.2024, 21:080 Жители Псковской области стали реже врать о себе при поиске работы – опрос 21.08.2024, 21:050 На конкурс «Многодетная семья года» в Псковской области поступило 75 заявок 21.08.2024, 21:020 Псковичей призывают помочь бездомным животным в рамках акции «Коробка добра» 21.08.2024, 21:010 Псковский губернатор провел совещание по обеспечению правопорядка
21.08.2024, 21:000 Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам 21.08.2024, 20:550 В Пскове женщины больше любят кофе, мужчины предпочитают чай — опрос 21.08.2024, 20:521 Футбольный клуб «Псков» крупно проиграл одному из лидеров дивизиона 21.08.2024, 20:410 «Зверьё моё»: Рабочие немецкие овчарки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru