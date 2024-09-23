Политика

Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это»

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять ставим экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому, обвиняемому в получении взяток. На неделе областной суд наложил дополнительный арест на имущество бывшего чиновника. Напомним, около уже полугода он находится под стражей, судебный процесс начнется в начале октября. Следствием установлено, что господин Грацкий получил от представителей юридических лиц автомобиль, деньги и наручные часы на общую сумму порядка 6 млн рублей - и всё это за принятие работ и их оплату в рамках муниципальных контрактов.

Смотрите также Казус Грацкого

-4 Николай Киянец

Минус четыре получает бывший директор госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец. Псковский городской суд повторно вынес ему обвинительный приговор за сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей в доход государства. Обвинительный приговор пока не вступил в законную силу. 10 сентября защитник подал в областной суд апелляционную жалобу.

-3 Владимир Подвальный

Минус три заносим в дневник владельца «Великолукского мясокомбината» Владимира Подвального. Причина в растиражированных СМИ планах предприятия закрыть десятки фирменных магазинов в Питере, Псковской области и других регионах. По сообщениям медиа, торговые точки закрываются в связи с заключением крупного договора на экспорт свинины в другие страны. Пока в социальных сетях обсуждают, что будет с ценами на мясо и обслуживанием жителей глубинки, руководители кампании хранят молчание. По крайней мере, публичных комментариев не последовало - всё делается по-тихому. Свиноводы, похоже, намерены исчезнуть с российского рынка без шума и пыли.

-2 Сергей Бухаров

Госмедиахолдинг продолжает выставлять в нелепом свете своих интервьюеров и спикеров. Теперь представили дилетантом главу псковского горспорткомитета Сергея Бухарова, который в связи с этим получает минус два. Госпропагандисты преподнесли всё так, что экс-футболист и без пяти минут член Совета ФК «Псков» выступает против развития в Пскове профессионального футбола и ставит существование профессионального клуба в зависимость от дотационности региона. Выходит так, что в дотационном регионе не может быть команды мастеров. Что в корне противоречит реальному положению дел: как известно, большинство субъектов РФ дотационные, и значительная часть из них имеют профессиональные клубы, в том числе играющие в Премьер-лиге. Про Великие Луки, где в отличие от областного центра есть команда мастеров, лишний раз повторяться не будем.

-1 Антон Минаков

Минус один получает депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Оба предложенных им законопроекта были отклонены на сессии областного парламента. Первая инициатива предполагала введение «ценза оседлости» для получения земли многодетными, а другим законопроектом предлагалось установить единовременную выплату к пятидесятилетнему юбилею совместной жизни супружеским парам. Идеи Минакова вызвали бурное обсуждение, однако попытки либерал-демократа убедить коллег успехом не увенчались.

Смотрите также Проект о выплатах прожившим 50 лет в браке семейным парам отклонили псковские депутаты

0 Марина Кудрявцева

Нейтральную оценку ноль ставим Марине Кудрявцевой. Приказом Федеральной службы по труду и занятости ее назначили руководителем Государственной инспекции труда в Псковской области. Отметим, что до этого она работала заместителем, а последние пару лет исполняла полномочия руководителя инспекции. С плюсами-минусами определимся позднее, по итогам работы, а пока — нейтральная оценка.

Смотрите также Руководителем инспекции труда в Псковской области назначили Марину Кудрявцеву

+1 Борис Елкин

Плюс один заработал глава Пскова Борис Елкин. Помогли ему в этом... барсики, экспансия которых продолжается. Забавные статуэтки появляются в самых разных местах города. Некоторые форумчане уже утомлены частыми новостями на эту тему, но мы-то с вами понимаем, что дело это хорошее и призвано работать на развитие туризма. Понимает это и губернатор Михаил Ведерников, который в ходе рабочего выезда продемонстрировал свое положительное отношение к появлению псковских символов на улицах и узнал от градоначальника о планах установки еще двух барсиков — на этот раз студента и работника «Горводоканала».

+2 Александр Хлопков

Плюс два заносим в актив главного федерального инспектора по Псковской области Александра Хлопкова. Прежде всего отмечаем его открытость в отношениях со СМИ, проявляемую уже не в первый раз. Сотрудник аппарата полпреда президента России на Северо-Западе показывает другим государевым людям хороший пример для подражания. И охотно высказывает свое мнение по актуальным темам — от хода второго этапа муниципальной реформы до решения властями беспокоящих людей проблем.

+3 Оксана Федорова

Строчкой выше, на +3, взобралась уроженка Пскова, экс-мисс Вселенная Оксана Федорова. Президент России Владимир Путин присвоил ей звание «Заслуженный артист России». Так отмечены заслуги известной телеведущей и певицы в области культуры, а также «многолетняя плодотворная деятельность». Напомним: несмотря на то, что последние десятилетия Оксана Федорова живет и работает за пределами региона, она не теряет связей с псковичами и время от времени приезжает на малую родину.

Смотрите также Звание заслуженной артистки России присвоили псковичке Оксане Федоровой

+4 Андрей Беляев, Олег Лебедев

Плюс четыре заслужили сити-менеджер Великих Лук Андрей Беляев и глава Куньинского района Олег Лебедев. Высокая оценка - за организацию приема спасавшихся от взрывов жителей соседнего Торопца и оперативное информирование СМИ о происходящем. Оба муниципальных управленца не дожидались отмашки сверху, а проявили себя как достаточно самостоятельные руководители органов местного самоуправления. Некоторым их коллегам, боящимся собственной тени и начальственного окрика, надо брать пример с таких муниципальных глав.

Смотрите также Количество прибывших в Псковскую область торопчан увеличилось до 342 человек

+5 Александр Котов

Максимально высокой оценки плюс пять по итогам минувшей недели удостаивается спикер областного Собрания Александр Котов. Псковские региональные депутаты открыли новый парламентский сезон - и без всякой раскачки приступили к важным вопросам. Они внесли изменения в бюджет и приняли ряд других значимых решений, в том числе утвердили новые меры поддержки педагогов, которые подготовили победителей или призёров всероссийских олимпиад школьников, а также стобалльников по итогам единого государственного экзамена.

Смотрите также Александр Котов о бюджете, поддержке учителей и борьбе за традиционные ценности

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До встречи через неделю.