Политика

Муниципальный депутат от «Яблока» Николай Кузьмин* может досрочно лишиться полномочий

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» четвертого созыва Николая Кузьмина* рассмотрят на 23-м заседании Собрания депутатов 14 ноября. Документ о созыве заседания опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

«На следующей неделе Собрание депутатов Завеличенской волости будет голосовать за моё исключение из депутатов из-за наличия у меня статуса "иностранного агента"», - прокомментировал повестку заседания Николай Кузьмин* в своем Telegram-канале.

Напомним, Николай Кузьмин* («Яблоко») включен в реестр иностранных агентов 12 апреля 2024 года.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента