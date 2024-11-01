Муниципальный депутат от «Яблока» Николай Кузьмин* может досрочно лишиться полномочий

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» четвертого созыва Николая Кузьмина* рассмотрят на 23-м заседании Собрания депутатов 14 ноября. Документ о созыве заседания опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.
«На следующей неделе Собрание депутатов Завеличенской волости будет голосовать за моё исключение из депутатов из-за наличия у меня статуса "иностранного агента"», - прокомментировал повестку заседания Николай Кузьмин* в своем Telegram-канале.
Напомним, Николай Кузьмин* («Яблоко») включен в реестр иностранных агентов 12 апреля 2024 года.