Политика

Полномочия псковского муниципального депутата от «Яблока» Николая Кузьмина* прекратили досрочно

Полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» четвертого созыва Николая Кузьмина* прекратили досрочно на 23-м заседании Собрания депутатов 14 ноября. Об этом член бюро псковского «Яблока» Николай Кузьмин* сообщил в своем Telegram-канале.

«10 за исключение, 1 воздержался, я голосовал против. Решение принято. С сегодняшнего дня я лишен полномочий депутата», - написал экс-депутат.

Напомним, Николай Кузьмин* («Яблоко») в 2020 году стал депутатом Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2. Включен в реестр иностранных агентов 12 апреля 2024 года.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента