Политика

Досрочно прекращены полномочия члена облизбиркома от «Яблока» Елены Маятниковой

Досрочно прекращены полномочия члена Избирательной комиссии Псковской области от партии «Яблоко» Елены Маятниковой в связи с вступившим в законную силу решением Гдовского районного суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фото предоставил наблюдатель от Общественной палаты Псковской области

Ранее Гдовский районный суд оставил в силе постановление мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района в отношении Елены Маятниковой, которую оштрафовали за вмешательство в деятельность участковых избирательных комиссий Гдовского района.