Политика

Пустошкинский район предложили преобразовать в округ

С инициативой преобразовать Пустошкинский район в муниципальный округ выступила глава сельского поселения «Забельская волость» Антонина Исправникова. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Антонина Исправникова выдвинула инициативу о преобразовании сельского поселения «Забельская волость» путём объединения с городским поселением «Пустошка», сельским поселением «Алольская волость», сельским поселением «Гультяевская волость», сельским поселением «Пригородная волость», сельским поселением «Щукинская волость», муниципальным образованием «Пустошкинский район» и образовании муниципального образования «Пустошкинский муниципальный округ Псковской области» в границах муниципального образования «Пустошкинский район», исключая общие границы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Пустошкинский район», со статусом муниципального округа и административным центром в Пустошке.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.