Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Легкая кухня»
Новый год в «Гельдте»
Господин Рейтингомер
Воспитатели будущего
Обследования без очередей и хамства
Образовательная среда
Банкет в бане? Легко!
Что привезти из Пскова?
Защитить от хулиганов
Платное лечение
«Истфакт» Ленин в Пскове
От стекляшки до «чебурашки»
100 самых Влиятельных псковичей
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
 
 
 
ещё Политика 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 23.12.2024 11:220 Александр Котов: Муниципальная реформа создаёт понятную для населения систему власти 23.12.2024 10:550 Стратсессия с главами муниципалитетов проходит в правительстве Псковской области 23.12.2024 10:300 Муниципальная реформа: как это работает 20.12.2024 17:180 Александр Борисов об итогах года в Госдуме и региональном отделении РВИО 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024
 
 
 
Самое популярное 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 16.12.2024 18:046 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 19.12.2024 21:190 Интерактив: Булочка с углем 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Муниципальная реформа: как это работает

23.12.2024 10:30|ПсковКомментариев: 0

На календаре 23 декабря, совсем скоро Новый год, и это значит подходит к завершению очередной этап муниципальной реформы в Псковской области. Старт ей был дан в начале прошлого года, когда по пути преобразований в муниципальные округа пошли районы-первопроходцы. Таких в 2023-м было восемь - Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. В 2024-м к ним прибавились еще пять - Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский. Таким образом, за два года участниками процесса стало большинство муниципальных образований нашего региона - 13.

 

Как отмечают эксперты, эффективность управления в них после проведения реформы существенно выросла. И вполне закономерно, что о желании пойти тем же путем сейчас заявляют главы волостей и районов, которые пока продолжают работать в рамках прежней модели.

Участниками третьего этапа реформы станут все оставшиеся районы Псковской области.

А на прошлой неделе 14-м муниципальным округом стал Гдовский район. Соответствующий закон на декабрьской сессии приняли депутаты Псковского областного Собрания. Ранее с инициативой провести преобразования выступили жители сельских поселений этого муниципального образования.

«Я думаю, что на это повлиял, прежде всего, положительный пример наших муниципальных округов, которые уже прошли процесс преобразования, в частности,ближайших соседей. Например, это Стругокрасненский и Плюсский округа, - считает один из самых авторитетных региональных политиков, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. - Сейчас уже видны преимущества этой формы организации местного самоуправления. Депутаты представительных органов Гдовского района это увидели, увидели положительную реакцию со стороны глав муниципальных округов».

Муниципальная реформа показала свою эффективность, уверен и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Свое мнение он высказал несколько дней назад в интервью в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Управляемость, эффективность повысилась в разы. Более того, пять муниципалитетов по целому ряду показателей (у нас есть своя шкала оценок) до реформы были в аутсайдерах. А в этом году они вошли в десятку лидеров. Это тоже, наверное, не случайность. Ни один, ни два - пять! Поэтому работа округов более эффективная. Команды в большинстве своем остались в том же виде. Но опять же, при условии, что у главы округа теперь есть опция: если бывший глава поселения совсем не хочет ничего делать, можно убедительно предложить ему какое-то другое место работы», – подвел итог первых этапов муниципальной реформы Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что главы поселений в новом статусе как и прежде находятся на территориях и доступны для местных жителей.

Так не бывает, чтобы новое дело проходило без определенных сложностей и проблем. Возникали они и на пути преобразований районов в муниципальные округа. Однако при системной и тщательной работе они достаточно легко преодолевались, свидетельствуют инициаторы реформы и те, кто проводит реформу на местах.

По их словам, люди понимают, что в муниципалитете теперь есть руководитель, который наделен широкими полномочиями и с которого можно спросить за всё. При этом есть представительный орган - собрание депутатов, которое избирает главу этого муниципального округа.

«Если раньше определенные полномочия исполняли сельские поселения и где-то мы смотрели так, что это должен исполнить глава сельского поселения, то теперь понимаем, что это все пришло в одну единую точку, - делится опытом работы в новых условиях глава Красногородского муниципального округа, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская. - И за все отвечает администрация округа. Хочу сказать, что даже по опыту этого года мы многие проблемы уже смогли решить. Проблемы, которые годами не решались в сельских поселениях - не из-за того, что глава сельского поселения не хотела решать, а из-за того, что финансов не хватало на решение этих проблем. А сейчас аккумулируем денежные средства. У округа другие финансовые возможности, поэтому мы уже смогли реализовать финансово затратные мероприятия».

Муниципальная реформа помогает решить главную задачу органов МСУ - обеспечить благополучие жителей. Так считает глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Мы видим, что федеральные власти, и региональное руководство уделяют большое внимание развитию местного самоуправления. Эта самая близкая к людям власть встраивается в общую вертикаль с тем, чтобы между органами государственной власти и МСУ было максимально эффективное взаимодействие», - поясняет муниципальный руководитель.

Таким образом, по результатам преобразований у органов местного самоуправления в Псковской области становится значительно больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах могут сосредоточиться на работе с населением.

Главы округов отмечают улучшение управления после муниципальной реформы, подводит итог начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова. По ее словам, несмотря на сложности, связанные с необходимостью наведения порядка в делах сельских поселений, сейчас главы округов активно занимаются улучшением управления.

«Этот порядок должен охватывать всё имущество, чтобы каждый рубль был на своём месте. Главам округов приходится приводить в порядок всё хозяйство поселений, учитывая требования законодательства», - добавила она.

«Муниципальная реформа помогает всему нашему обществу превратиться из Лебедя, Рака и Щуки, которые тянут одну телегу в разные стороны, в запряженную русскую тройку, которая во главе с лидирующим и с опорой на двух самых сильных тянет все в одну сторону», – образно объяснил суть изменений вице-спикер регионального парламента, глава комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

А его коллега - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов напомнил, что ранее оппозиция пугала жителей районов возможными негативными последствиями преобразований, однако эти прогнозы не оправдались.

Оба заявления прозвучали в ходе круглого стола, прошедшего в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Их проведение, а также публикация на сайте ПЛН и в социальных сетях обзорных статей, информационных сообщений, материалов-онлайн-конференций, интервью с главами муниципалитетов, комментариев экспертов и других публикаций, очевидно, помогли жителям региона разобраться в сути изменений и понять, как реформа помогает создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков.

Одной из ключевых целей реформы является повышение эффективности управления территориями. Новая система позволяет оптимизировать процессы принятия решений и улучшить взаимодействие между различными уровнями власти.

Кроме того, важным аспектом реформы стала экономия бюджетных средств. Еще одно важное преимущество – это увеличение времени, которое муниципальные служащие могут посвятить непосредственному общению с жителями. Теперь они имеют возможность чаще встречаться с гражданами, обсуждать их потребности и оперативно реагировать на возникающие вопросы. Это способствует повышению доверия населения к органам местной власти и улучшению качества жизни людей.

Таким образом, муниципальная реформа продолжается, способствуя созданию более эффективной системы управления на местах и формированию квалифицированного состава муниципальных управленческих команд, которые могут грамотно использовать все имеющиеся возможности на благо муниципалитетов. В ближайшее время изменения произойдут в Псковском, Великолукском, Островском, Себежском, Новосокольническом, Дедовичском и ряде других районов. По итогу проведенных преобразований в регионе будет выстроена более четкая модель организации местного самоуправления, с муниципальных служащих на местах будет снята значительная часть «бумажной работы», что даст возможность сотрудникам самой близкой к людям власти более тесно, предметно и адресно взаимодействовать с населением.

Александр Мельников

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 309 человек
23.12.2024, 11:280 Форум молодежных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове 23.12.2024, 11:220 Александр Котов: Муниципальная реформа создаёт понятную для населения систему власти 23.12.2024, 11:110 Допсекция светофора с Юбилейной на Народную: быть или не быть? 23.12.2024, 10:560 «ГорДозор»: Повысят ли дисциплинированность водителей увеличенные штрафы?
23.12.2024, 10:550 Стратсессия с главами муниципалитетов проходит в правительстве Псковской области 23.12.2024, 10:460 Баня горела в великолукской деревне Шелково 23.12.2024, 10:310 На карьерный рост в 2025 году рассчитывают 30% псковичей – опрос 23.12.2024, 10:300 Муниципальная реформа: как это работает
23.12.2024, 10:140 При возгорании в жилом доме в Идрице пожарные эвакуировали троих детей 23.12.2024, 10:000 Новый год в «Гельдте», или С легким паром 23.12.2024, 09:590 «Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона? 23.12.2024, 09:390 Сим, сим… останься!
23.12.2024, 09:300 Спрос на проверку поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое 23.12.2024, 09:160 Вечер волшебства: «Строгановъ» приглашает на Рождественский карнавал 23.12.2024, 09:150 Митрополит Матфей проинспектировал ход реставрации в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье  23.12.2024, 09:000 В России создали материал для биодатчиков и электронной кожи
23.12.2024, 08:400 Съемки фильма начались в Куньинском районе 23.12.2024, 08:200 Детей хотят запретить показывать в рекламе вредной пищи 23.12.2024, 08:000 День дальней авиации ВКС России отмечают 23 декабря 23.12.2024, 07:300 Решетников рассказал о новом подходе к льготному кредитованию
23.12.2024, 07:000 В России началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя 22.12.2024, 22:001 До какого возраста допустимо верить в Деда Мороза, рассказали психологи 22.12.2024, 21:400 Биолог рассказал, какие риски для здоровья может повлечь установка живой ёлки дома 22.12.2024, 21:200 Поддельную пятитысячную купюру изъяли в Пскове
22.12.2024, 21:000 В Псковской областной филармонии состоялся концерт «В стране ударных инструментов» 22.12.2024, 20:400 Эксперт рассказала, почему в России растет рынок шеринговых услуг 22.12.2024, 20:200 Псковский биатлонист одержал победу на соревнованиях в Саранске 22.12.2024, 20:000 Мокрый снег и дожди прогнозируют в Псковской области 23 декабря
22.12.2024, 19:400 Николай Козловский поздравил с Днём энергетика всех сотрудников Псковской области 22.12.2024, 19:200 Псковская команда по пилонному спорту завоевала более десяти золотых медалей 22.12.2024, 19:000 Фотофакт: Псковские лошадницы продолжают работать в Детском парке, несмотря на запреты 22.12.2024, 18:400 Борис Елкин: Энергетика – это основа комфорта нашей жизни и стабильности в экономике
22.12.2024, 18:200 Мужчину обнаружили мёртвым после пожара в нежилом здании в Пскове 22.12.2024, 18:000 Михаил Ведерников поздравил энергетиков Псковской области с профессиональным праздником 22.12.2024, 17:401 Путин заявил, что в России планируют модернизировать не менее 75 аэропортов 22.12.2024, 17:200 Массовый забег провели в Пскове в самый короткий день в году
22.12.2024, 17:000 Более семи тысяч человек в Псковской области работали в сфере энергетики в 2024 году 22.12.2024, 16:400 В Пскове прошёл самый масштабный за 2024 год областной чемпионат по шахматам 22.12.2024, 16:200 Митрополит Матфей совершил Литургию в Никольском соборе города Порхова 22.12.2024, 16:000 Героиня программы «Беременна в 16» из Пскова ждет четвертого ребенка
22.12.2024, 15:403 Путин пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть 22.12.2024, 15:203 Фотофакт: Псковский депутат заметил на даче цветы в преддверии Нового года 22.12.2024, 15:003 Российские рыбаки установили новый мировой рекорд по вылову рыбы 22.12.2024, 14:400 Всероссийский паркур-джем проходит в Пскове
22.12.2024, 14:200 Телефонные мошенники перед Новым годом убеждают россиян совершать поджоги 22.12.2024, 14:000 Опубликовали график работы новогоднего парка «Сказочный лес» в Пскове 22.12.2024, 13:403 Игорь Иванов поздравил с Днём энергетика всех работников отросли 22.12.2024, 13:200 Сотрудники УФСИН по Псковской области организовали предновогоднюю благотворительную акцию по сдаче крови
22.12.2024, 13:000 В Пскове открылась выставка питерского художника «Куликова из Опочки» 22.12.2024, 12:400 Телефонные мошенники стали пытаться сделать своих жертв диверсантами и террористами 22.12.2024, 12:200 13% псковичей не включают видео во время прохождения онлайн-собеседований - опрос 22.12.2024, 12:001 Многочасовые очереди появились в Эстонии на границе с Псковской областью
22.12.2024, 11:400 Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию 22.12.2024, 11:200 Псковской молодёжи рассказали об опасности «лёгкого» заработка 22.12.2024, 11:000 В Пскове прошел финал областной игры КВН «О ПДД в шутку и всерьез» 22.12.2024, 10:400 Рождественский концерт пройдёт в молодёжном клубе Псковской епархии
22.12.2024, 10:202 Экономист рассказал, как магазины обманывают покупателей с помощью черного маркетинга 22.12.2024, 10:000 Псковичи массово закалились на набережной реки Великой 22.12.2024, 09:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 22.12.2024, 09:200 Эксперт рассказал, почему важно экономить электричество
22.12.2024, 09:000 День энергетика отмечается 22 декабря 21.12.2024, 23:160 Мужчина погиб в результате ДТП в Невельском районе 21.12.2024, 22:000 Нарушать правила дорожного движения смогут больше автомобилей 21.12.2024, 21:400 Новогодний спектакль «Щелкунчик» представил детям Роднинский ДК
21.12.2024, 21:200 В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом 21.12.2024, 21:000 Игроки футбольного клуба «Псков» провели мастер-класс для школьников 21.12.2024, 20:400 Расписание некоторых пригородных поездов в Псковской области изменится 23 декабря 21.12.2024, 20:200 Мужчину осудили на 3 года тюрьмы за контрабанду наркотиков в Псковскую область
21.12.2024, 20:000 Плановые отключения электричества будут проводить в Усвятском районе 21.12.2024, 19:400 Планы на 2025 год наметили в облсовпрофе 21.12.2024, 19:200 Переоснащенный ФАП в псковской деревне Писковичи откроется в понедельник 21.12.2024, 19:000 Вопросы по выплате алиментов и жилищных правоотношений рассмотрели в великолукском центре «Земляки»
21.12.2024, 18:403 Врач назвала полезные свойства красной икры 21.12.2024, 18:200 «Зимний вечер романса» проходит в Псковской филармонии 21.12.2024, 18:001 Псковские археологи закупили полевую баню 21.12.2024, 17:400 Фотофакт: Псковичке попался гранат с плесенью
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru