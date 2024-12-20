Политика

Муниципальная реформа: как это работает

На календаре 23 декабря, совсем скоро Новый год, и это значит подходит к завершению очередной этап муниципальной реформы в Псковской области. Старт ей был дан в начале прошлого года, когда по пути преобразований в муниципальные округа пошли районы-первопроходцы. Таких в 2023-м было восемь - Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. В 2024-м к ним прибавились еще пять - Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский. Таким образом, за два года участниками процесса стало большинство муниципальных образований нашего региона - 13.

Как отмечают эксперты, эффективность управления в них после проведения реформы существенно выросла. И вполне закономерно, что о желании пойти тем же путем сейчас заявляют главы волостей и районов, которые пока продолжают работать в рамках прежней модели.

Участниками третьего этапа реформы станут все оставшиеся районы Псковской области.

А на прошлой неделе 14-м муниципальным округом стал Гдовский район. Соответствующий закон на декабрьской сессии приняли депутаты Псковского областного Собрания. Ранее с инициативой провести преобразования выступили жители сельских поселений этого муниципального образования.

«Я думаю, что на это повлиял, прежде всего, положительный пример наших муниципальных округов, которые уже прошли процесс преобразования, в частности,ближайших соседей. Например, это Стругокрасненский и Плюсский округа, - считает один из самых авторитетных региональных политиков, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. - Сейчас уже видны преимущества этой формы организации местного самоуправления. Депутаты представительных органов Гдовского района это увидели, увидели положительную реакцию со стороны глав муниципальных округов».

Муниципальная реформа показала свою эффективность, уверен и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Свое мнение он высказал несколько дней назад в интервью в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Управляемость, эффективность повысилась в разы. Более того, пять муниципалитетов по целому ряду показателей (у нас есть своя шкала оценок) до реформы были в аутсайдерах. А в этом году они вошли в десятку лидеров. Это тоже, наверное, не случайность. Ни один, ни два - пять! Поэтому работа округов более эффективная. Команды в большинстве своем остались в том же виде. Но опять же, при условии, что у главы округа теперь есть опция: если бывший глава поселения совсем не хочет ничего делать, можно убедительно предложить ему какое-то другое место работы», – подвел итог первых этапов муниципальной реформы Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что главы поселений в новом статусе как и прежде находятся на территориях и доступны для местных жителей.

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Так не бывает, чтобы новое дело проходило без определенных сложностей и проблем. Возникали они и на пути преобразований районов в муниципальные округа. Однако при системной и тщательной работе они достаточно легко преодолевались, свидетельствуют инициаторы реформы и те, кто проводит реформу на местах.

По их словам, люди понимают, что в муниципалитете теперь есть руководитель, который наделен широкими полномочиями и с которого можно спросить за всё. При этом есть представительный орган - собрание депутатов, которое избирает главу этого муниципального округа.

«Если раньше определенные полномочия исполняли сельские поселения и где-то мы смотрели так, что это должен исполнить глава сельского поселения, то теперь понимаем, что это все пришло в одну единую точку, - делится опытом работы в новых условиях глава Красногородского муниципального округа, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская. - И за все отвечает администрация округа. Хочу сказать, что даже по опыту этого года мы многие проблемы уже смогли решить. Проблемы, которые годами не решались в сельских поселениях - не из-за того, что глава сельского поселения не хотела решать, а из-за того, что финансов не хватало на решение этих проблем. А сейчас аккумулируем денежные средства. У округа другие финансовые возможности, поэтому мы уже смогли реализовать финансово затратные мероприятия».

Муниципальная реформа помогает решить главную задачу органов МСУ - обеспечить благополучие жителей. Так считает глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Мы видим, что федеральные власти, и региональное руководство уделяют большое внимание развитию местного самоуправления. Эта самая близкая к людям власть встраивается в общую вертикаль с тем, чтобы между органами государственной власти и МСУ было максимально эффективное взаимодействие», - поясняет муниципальный руководитель.

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Таким образом, по результатам преобразований у органов местного самоуправления в Псковской области становится значительно больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах могут сосредоточиться на работе с населением.

Главы округов отмечают улучшение управления после муниципальной реформы, подводит итог начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова. По ее словам, несмотря на сложности, связанные с необходимостью наведения порядка в делах сельских поселений, сейчас главы округов активно занимаются улучшением управления.

«Этот порядок должен охватывать всё имущество, чтобы каждый рубль был на своём месте. Главам округов приходится приводить в порядок всё хозяйство поселений, учитывая требования законодательства», - добавила она.

«Муниципальная реформа помогает всему нашему обществу превратиться из Лебедя, Рака и Щуки, которые тянут одну телегу в разные стороны, в запряженную русскую тройку, которая во главе с лидирующим и с опорой на двух самых сильных тянет все в одну сторону», – образно объяснил суть изменений вице-спикер регионального парламента, глава комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

А его коллега - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов напомнил, что ранее оппозиция пугала жителей районов возможными негативными последствиями преобразований, однако эти прогнозы не оправдались.

Оба заявления прозвучали в ходе круглого стола, прошедшего в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Их проведение, а также публикация на сайте ПЛН и в социальных сетях обзорных статей, информационных сообщений, материалов-онлайн-конференций, интервью с главами муниципалитетов, комментариев экспертов и других публикаций, очевидно, помогли жителям региона разобраться в сути изменений и понять, как реформа помогает создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков.

Одной из ключевых целей реформы является повышение эффективности управления территориями. Новая система позволяет оптимизировать процессы принятия решений и улучшить взаимодействие между различными уровнями власти.

Кроме того, важным аспектом реформы стала экономия бюджетных средств. Еще одно важное преимущество – это увеличение времени, которое муниципальные служащие могут посвятить непосредственному общению с жителями. Теперь они имеют возможность чаще встречаться с гражданами, обсуждать их потребности и оперативно реагировать на возникающие вопросы. Это способствует повышению доверия населения к органам местной власти и улучшению качества жизни людей.

Таким образом, муниципальная реформа продолжается, способствуя созданию более эффективной системы управления на местах и формированию квалифицированного состава муниципальных управленческих команд, которые могут грамотно использовать все имеющиеся возможности на благо муниципалитетов. В ближайшее время изменения произойдут в Псковском, Великолукском, Островском, Себежском, Новосокольническом, Дедовичском и ряде других районов. По итогу проведенных преобразований в регионе будет выстроена более четкая модель организации местного самоуправления, с муниципальных служащих на местах будет снята значительная часть «бумажной работы», что даст возможность сотрудникам самой близкой к людям власти более тесно, предметно и адресно взаимодействовать с населением.

Александр Мельников