Политика

Муниципальная реформа от А до Я. ЛОНГРИД

В Псковской области продолжается муниципальная реформа. В ее рамках происходит преобразование районов в муниципальные округа.

Псковская Лента Новостей регулярно информирует читателей о ходе изменений, публикуя новости, комментарии и обзорные материалы. В октябре 2024 года мы организовали в эфире ПЛН FM круглый стол с участием представителей правительства области, областного Собрания депутатов и органов МСУ, а также проводим онлайн-конференцию, в ходе которой любой желающий мог задать свой вопрос о реформе. Редакция благодарит читателей за проявленный интерес к этой теме. С помощью экспертов мы подготовили ответы на поступившие от вас вопросы. Для удобства восприятия информации редакция оформила материал в форме лонгрида.