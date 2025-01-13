Леонид Курсенков: Соцсети раздувают тему муниципальной реформы

Негативные слухи, распространяемые в социальных сетях по поводу муниципальной реформы, прокомментировал глава Себежского района Леонид Курсенков во время публичных слушаний по поводу преобразования района в округ. Об этом сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Видео: Леонид Курсенков / «ВКонтакте»
Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Гдовском и Усвятском районах.
По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.