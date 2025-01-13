Политика

Леонид Курсенков: Соцсети раздувают тему муниципальной реформы

Негативные слухи, распространяемые в социальных сетях по поводу муниципальной реформы, прокомментировал глава Себежского района Леонид Курсенков во время публичных слушаний по поводу преобразования района в округ. Об этом сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Леонид Курсенков / «ВКонтакте»

«Касательно изменений и кардинальных потрясений для населения. Потрясения могут создавать только социальные сети, которые сотрясают воздух, начинают раздувать тему, что теперь и Себежа не будет, и район закрылся, и к Новосокольникам присоединят, и так далее. Никаких преобразований в муниципальном районе (в дальнейшем - в округе), изменения адресов прописок, изменения улиц, (названий) городских поселений не было и не будет. Будут изменения подчиненности органов местного самоуправления», - сообщил Леонид Курсенков.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Гдовском и Усвятском районах.

Смотрите также Муниципальная реформа: как это работает

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.