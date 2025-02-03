Политика

Валерий Гарбузов: Победить Трампа мог бы только сам Трамп, если бы он был у демократов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп – крайне противоречивая личность, за которой интересно наблюдать. Такое мнение член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Трамп — это, с одной стороны, политическая аномалия, а с другой стороны, — некая закономерность. Почему Трамп сумел проникнуть на политическую сцену в Соединенных Штатах Америки, хотя, казалось бы, он бизнесмен, у которого свои интересы? Не очень-то его там ждали, но есть определенная закономерность. Не хочешь меняться - получишь Трампа», – сказал Валерий Гарбузов.

Он уточнил, что Республиканская партия, которую Дональд Трамп «захватил» в свое время, это консервативная партия, которая не любит перемены. Поэтому она довольно долго не подвергалась реформированию. Кроме того, накопившиеся проблемы в Соединенных Штатах Америки ни демократы, ни республиканцы толком не решали. Принимались только какие-то половинчатые решения, серьезных преобразований очень давно не было.

«В личности Трампа сочетается и то, и другое, и третье. Конечно, он бизнесмен, он популист и мощный мобилизатор электоральных масс. С Трампом никто не может сравниться. Никто. Победить Трампа мог бы только сам Трамп, если бы он был у демократов. Трамп популист, шоумен, он артист, ему нравится быть на сцене, чтобы был зритель. Тогда он оживает и начинает танцевать, петь песни. В этом смысле это уникальное явление, которое еще изучать», – отметил член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук.

По его мнению, что Дональд Трамп самый авторитарный президент в Соединенных Штатах Америки, что не свойственно политической культуре США.

«В Трампе сочетается все абсолютно: утром он может говорить одно, днем противоположное, а вечером совсем другое. То он собирается конфликт на Украине разрешить за один день, потом дает самому себе полгода, но я не думаю, что он сможет что-то за эти полгода сделать. Сто дней — это такой срок, когда подводятся итоги, ему бы хотелось, наверно, чтобы в числе положительных результатов его работы был и этот. За ним интересно наблюдать, именно потому что Трамп такой противоречивый, все эти противоречия в нем склеены таким консервативным клеем, что приводит к тому, что многие люди в нем ошибаются. Ошиблись некоторые представители российской элиты, когда прошлую победу Трампа они отмечали питьем шампанского и бурными аплодисментами, но аплодировали они авансом тем санкциям, которые подписывал Трамп потом», – добавил Валерий Гарбузов.

Валерий Гарбузов — российский историк и политолог, специалист в области внутренней и внешней политики США, автор более 70 научных работ. Он занимал должность директора Института США и Канады РАН с 2016 года по 31 августа 2023 года.