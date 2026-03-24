Список «Яблока» на выборах в Госдуму может вновь возглавить Явлинский

Федеральный список партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу в сентябре 2026 года может возглавить Григорий Явлинский. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя московского отделения партии Кирилла Гончарова. Данный вариант остается одним из приоритетных, при этом сам политик в любом случае будет активно участвовать в кампании.

Рассмотрение кандидатуры основателя партии связано с тем, что нынешний председатель Николай Рыбаков лишился возможности баллотироваться из-за административного наказания. Кроме того, партия не сможет опереться и на ряд других заметных фигур из-за статуса иностранных агентов или уголовных дел. На этом фоне выдвижение Григория Явлинского рассматривается как основной сценарий.

Окончательное решение пока не принято. Эксперты отмечают, что «Яблоко» сейчас сосредоточено на сохранении политического присутствия, а участие Явлинского — ожидаемый шаг: он уже не раз возглавлял список на выборах и остается ключевой фигурой партии.

