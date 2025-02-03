Политика

Главы Гдовского и Бежаницкого округов проходят обучение по программе «Школа мэров»

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова и глава Гдовского муниципального округа Иван Мешков проходят обучение третьего очного образовательного модуля программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Программа разработана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках модуля участники программы изучают вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации национальных проектов, вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий, создания и развития промышленной инфраструктуры, развития креативной экономики. С выездом в муниципальные образования, особые экономические зоны, на предприятия и организации участники программы познакомились с уникальным опытом Республики Саха (Якутия) по реализации крупных инвестиционных проектов в условиях Крайнего Севера. В рамках встреч рассматривались практики работы предприятий ЖКХ , транспорта, организаций сферы образования, культуры, индустрии гостеприимства, инновационной инфраструктуры. Отдельно изучен опыт благоустройства и развития сельских населенных пунктов, включая развитие этнокультурных традиций, сельского хозяйства, спорта, работы общественных объединений, практики развития человеческого капитала, талантов и знаний людей, а также модернизации профессионального обучения в целях подготовки востребованных специалистов рабочих профессий.

В качестве экспертов участие в программе принимают представители правительства РФ, Минвостокразвития России, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», Дом. РФ, Восточного центра государственного планирования, других организаций.

Елена Иванова, побывавшая в Якутии, отметила положительные стороны модуля и изучения лучших практик республики. Она также рассказала, что многое, увиденное в регионе, будет применять в своей деятельности на бежаницкой земле. «Во-первых, это опыт работы системы ЖКХ . Коллеги поделились нормативной базой по работе с управляющими компаниями, в том числе по управлению бесхозяйными МКХ. Во-вторых, понравился опыт работы с документами стратегического планирования, выстраивание системы, внесение изменений в градостроительные планы. И, конечно, туризм, который приносит значительную часть доходов в бюджет. Каждый район имеет свою изюминку в этом направлении», - отметила глава Бежаницкого округа.

Отдельно она прокомментировала опыт работы ТОСов в Якутии: «Например, на территории Горного улуса (района) почти 150 ТОСов, которые привлекают дополнительные средства в муниципалитет. Причем проектные офисы созданы на базе всех библиотек. Наш муниципалитет и Горный улус похожи по численности населения и проблемам, которые возникают. Даже гербы у нас похожи. С главой Никитой Андреевым попробуем пообщаться дистанционно».

Глава Гдовского округа в рамках третьего модуля в конце февраля посетит Иркутскую область. Иван Мешков подчеркнул, что «Школа мэров» — это действительно крутой инструмент для повышения уровня квалификации и нэтворкинга. «Основной задачей модулей является определение проблемных вопросов на территории и посредством предложенных инструментов нахождение пути их решения, начиная от формирования команды и заканчивая настройкой тех процессов, которые должны вести к определенному результату. В этом деле важен опыт коллег по всему комплексу управления от разбора информации до работы с гражданами. Большая ценность - кейсы ведущих спикеров в области муниципального управления и других сферах», - поделился Иван Мешков.