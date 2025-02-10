Алексей Наумец: Переговоры Путина и Трампа — первый шаг на пути к миру

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — первый шаг к миру, такое мнение высказал сенатор от Псковской области Алексей Наумец, комментируя телефонный разговор глав двух государств, который состоялся 12 февраля.
Сенатор отметил, что знает обстановку в рамках того, что знают все, и положительно оценивает состоявшиеся переговоры. «Говорить надо всем», - заключил он.
Напомним, вчера, 12 февраля, состоялся телефонный разговор президентов США и России, в ходе которого были обсуждены вопросы по Украине, Ближнему Востоку, энергетике, искусственному интеллекту, влиянию доллара и другие темы. Особое внимание было уделено необходимости прекратить конфликт на Украине. Президенты договорились работать совместно, включая посещения стран друг друга. Был поднят вопрос о необходимости начать переговоры по Украине немедленно. После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Очередность звонков и темы разговоров вызвали волнения на Западе.