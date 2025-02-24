Политика

Преобразование десяти районов Псковской области в округа обсудили депутаты

Преобразование десяти районов Псковской области в муниципальные округа обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Огромная работа была проведена аппаратом Собрания», - сказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Решение о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления приняли Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский районы. Инициативы, возникшие на местах, сначала поддержали поселенческие, а затем районные Собрания депутатов, сформированные пакеты документов были направлены губернатору, что стало основанием для разработки проектов областных законов.

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В Псковском районе, в сравнении с другими муниципалитетами, есть отличие по численности депутатов. Сейчас в районе 18 депутатов. По закону после преобразования количество депутатов должно быть увеличено до 20.

«10 депутатов будет по одномандатным округам, 10 - по единому округу», - пояснила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Глава Псковского района Наталья Федорова добавила, что численность жителей района составляет уже более 30 тысяч человек. «В связи с возрастанием числа жителей района принято решение увеличить число депутатов», - сказала она.

Каждый из десяти законопроектов предусматривает преобразование всех поселений, входящих в состав муниципального района, определяет статус образованного муниципального образования, устанавливает его границы и административный центр, наименования органов местного самоуправления, численность, срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва, порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы округа, а также устанавливает переходный период до января 2026 года.

Предполагается, что все образованные округа, как и ранее созданные в результате муниципальной реформы административно-территориальные единицы, будут располагаться в прежних границах одноимённых районов с теми же административными центрами.

Все 10 законопроектов были рекомендованы к принятию на ближайшей сессии областного Собрания депутатов. Депутаты единогласно поддержали проекты законов.