Преобразование десяти районов Псковской области в округа обсудили депутаты

Преобразование десяти районов Псковской области в муниципальные округа обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Решение о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления приняли Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский районы. Инициативы, возникшие на местах, сначала поддержали поселенческие, а затем районные Собрания депутатов, сформированные пакеты документов были направлены губернатору, что стало основанием для разработки проектов областных законов.
В Псковском районе, в сравнении с другими муниципалитетами, есть отличие по численности депутатов. Сейчас в районе 18 депутатов. По закону после преобразования количество депутатов должно быть увеличено до 20.
Глава Псковского района Наталья Федорова добавила, что численность жителей района составляет уже более 30 тысяч человек. «В связи с возрастанием числа жителей района принято решение увеличить число депутатов», - сказала она.
Каждый из десяти законопроектов предусматривает преобразование всех поселений, входящих в состав муниципального района, определяет статус образованного муниципального образования, устанавливает его границы и административный центр, наименования органов местного самоуправления, численность, срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва, порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы округа, а также устанавливает переходный период до января 2026 года.
Предполагается, что все образованные округа, как и ранее созданные в результате муниципальной реформы административно-территориальные единицы, будут располагаться в прежних границах одноимённых районов с теми же административными центрами.
Все 10 законопроектов были рекомендованы к принятию на ближайшей сессии областного Собрания депутатов. Депутаты единогласно поддержали проекты законов.