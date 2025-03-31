Политика

«Дневной дозор»: Нужно ли укрупнять округа путем их объединения?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор» на тему тенденции укрупнений. Нужно ли сократить количество муниципалитетов за счет их объединения в крупные? Стоит ли продолжить реформу здравоохранения в части слияния больниц? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последние годы (если не сказать десятилетия) Псковская область идет по пути укрупнения. За примерами далеко ходить не надо: укрупняются учреждения здравоохранения путем присоединения более мелких в качестве филиалов, военкоматов у нас всего 10, и если не считать областной, то каждый из них территориально отвечает за несколько муниципальных образований.

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Муниципальная реформа, которая уже проходит в Псковской области третий этап, по сути тоже означает укрупнение - волости становятся территориальными отделами и подчиняются администрации муниципалитета. Следует ли продолжить этот курс, например, сократив количество округов путем объединения более мелких? Объективно мы понимаем, что многие районы слишком маленькие и по площади, и по численности населения. Не нужно ли их объединить и за счет этого сэкономить на районных администрациях, муниципальных чиновниках? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Укрупнение имеет свои плюсы и свои минусы, и рассуждать на эту тему следует, исходя из специфики каждого отдельно взятого округа — для Пыталовского такое преобразование не подходит, отмечает глава округа Вера Кондратьева. Здесь 326 населенных пунктов, из которых только в 9 проживает более ста человек — в основном же в округе хуторное расселение.

«Специфика работы на нашей территории очень своеобразная. Здесь в основном ногами, по телефону здесь ничего не будет решаться. Три дома в одной деревне расположены друг от друга на расстоянии пятьсот-семьсот метров, это имеет свою особенность. Даже предупреждение, опрос по выборам и так далее. Трудно войти в такой режим. Если будет вопрос объединения, я, честно говоря, не задумывалась, но я пока вижу больше минусов. Если объединение будет таким, как сейчас происходит (поселения в один округ), это одна и та же территория. Все друг друга знают, знают свои особенности, знают свои территории, знают плюсы и минусы. Это все равно одна семья, будем так говорить. А если вот две разных территорий объединить, это сложно. Может быть, это какой-то экономический эффект и будет иметь, но по работе с населением, по вопросам ликвидаций аварий, допустим, тех же самых аварий на водопроводе, по теплотрассе, работе по восстановлению электроснабжения и так далее - здесь минусы».

По пути укрупнения округов Псковская область в ближайшие годы не пойдет, полагает глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин — таким образом мы можем потерять управляемость территориями, к которой стремились в рамках реализации муниципальной реформы. В то же время он не исключил, что в перспективе часть территорий региона все-таки могут объединить.

«Изучая всероссийский опыт, наверное, может быть, в перспективе каких-то ближайших десятилетий прогнозирую, что могут быть объединения вокруг крупных городов. Ну, допустим, вот в Нижегородской области есть уже такой опыт, что к административному центру юридически присоединяют соседние районы. Можно этот опыт почитать, он весь открытый. Может, Псковский район и Псков, Великие Луки и район в какой-то перспективе ближе всего к тому, чтобы объединиться. В городах всегда проблема, что люди, например, фактически уже живут в городе, а услугами пользуются в районе. В городе всегда у нас уровень обслуживания по всем сферам выше, больше возможностей и больше бюджет».

Псковские «яблочники» всячески выступали против муниципальной реформы, считая, что она уничтожит местное самоуправление и, как следствие, - жизнь во многих населенных пунктах, напомнила заместитель председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова. Дальнейшие эксперименты, в том числе укрупнение округов, по ее мнению, могут закончиться грустно. Тем более у нашего региона уже имеется и опыт объединения учреждений здравоохранения, и пока он ни к чему хорошему, по мнению Яны Ивановой, не привел.

«Укрупнение системы здравоохранения. Мы на своем опыте убедились, что это деградация системы в итоге. Люди не получают медицинскую помощь вовремя, едут в другой район делать себе операции. Это не то, что является благом для людей. Соответственно, с муниципальной реформой также. Мы же знаем, что поправки, которые внесены, оставляют право регионам выбирать, сохранять нижний уровень. Это в нашем регионе почему-то приняли курс на разрушение нижнего уровня самоуправления. Мы всегда придерживались позиции, что самоуправление нужно сохранять. Именно самоуправление сохраняет жизнь в районах, в маленьких населенных пунктах. Оно делает ее более-менее похожей на нормальную комфортную жизнь. Когда уходит местная власть из населенных пунктов, очень быстро люди тоже оставляют населенные пункты, потому что жить там становится очень некомфортно. Поэтому я, конечно, против того, чтобы продолжать укрупнение, наоборот, я за то, чтобы эту реформу откатить назад и вернуть, сохранить, развить местное самоуправление Псковской области».

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Глава Островского района Дмитрий Быстров «не горит желанием» каких-то административно-территориальных перемен, касающихся границ его муниципалитета, а в целом считает, что, принимая решения об объединении тех или иных округов, нужно учитывать не только экономическую целесообразность этого шага, но и историческую аутентичность каждой территории и много других факторов.

«Нельзя как на контурную карту наносить какие-то территории в соответствии с экономическими, социально-политическими решениями. Вся территория нашей страны имеет свою историю, каждый муниципалитет, в том числе, имеет свою историю, поэтому прежде чем принимать какое-то решение, надо немного от этого отталкиваться и не смотреть только на управляемость и все прочее. Мы не горим желанием, чтобы к кому-то присоединятся или кого-то к себе присоединять. У Острова своя богатая история, свои традиции. Лично я такой необходимости не вижу. И желания в том числе. Но это мое мнение. Население, может, скажет: да, давайте присоединим. И присоединимся».

Вопросы административно-территориальных преобразований должны решаться на референдуме или публичных слушаниях с участием жителей территорий, которых это преобразование может коснуться, отмечает депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Сам же он выступает против каких-либо территориальных изменений внутри Псковской области.

«Я бы не стал давать какую-то экспертную оценку, я бы исходил из позиции людей в вопросах референдума или публичных чтений. И дальше, с точки зрения международного права, я бы воздержался от таких действий на территории Псковской области. Если честно. То есть я считаю, что в рамках тех деклараций, которые были с эстонской СССР, территориально ничего не нужно делать в Псковской области. Чтобы не было международных притязаний».

Не раз в комментариях для нашей программы промышленник Игорь Савицкий высказывался против объединения субъектов Российской Федерации. В укрупнении территорий внутри Псковской области он тоже не видит никакого экономической выгоды: это неизбежно повлечет спад деловой активности в присоединяемых районах.

«Если в районе теряется статус районного центра, исчезает город, поселок, там сразу падает экономическая активность. Во-первых, наиболее продвинутые люди наверняка поедут в районный центр. Там работать, решать все свои вопросы. Будет некий отток, так называемой, элиты этого районного центра. Второй момент, который надо учитывать, — упадет деловая активность. То есть понятно: кто-то приезжает, уезжает, что-то делается. Там есть какие-то свои деньги, которые надо осваивать. Это как-то бодрит экономику. Тут, по большому счету, начнется некое запустение. И то, что было районным центром, превратится просто в умирающую деревню. Я думаю, что никто в этом не заинтересован. Так что большой экономической целесообразности в таких проектах нет. Ничего мы не сэкономим, а потеряем населенные пункты, которые сегодня как-то еще держатся, как-то работают, имеют свои средства, решают свои проблемы».

В публичном пространстве регулярно всплывает (и еще не раз всплывет) тема укрупнения территорий. И каждый раз, обсуждая ее в нашей программе, мы натыкаемся на одни и те же грабли - никто из спикеров не рвет на себе рубашку, выступая за такие вот административно-территориальные преобразования, видя в них больше минусов, чем плюсов. Так случилось и сегодня. В основной массе наши спикеры, в том числе и главы муниципальных округов, говорят о том, что пусть все остается, как есть.

Татьяна Иванова