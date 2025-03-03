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Политика

Госдума приняла закон о местном самоуправлении

05.03.2025 17:33|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла закон о местном самоуправлении, позволяющий субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ на своей территории. За документ проголосовали 318 депутатов, 80 — против, один парламентарий воздержался, пишет «Парламентская газета». 

Законопроект внесли в Думу еще 16 декабря 2021 года, в январе 2022-го его рассмотрели во втором чтении. После чего поставили на паузу и несколько раз откладывали его принятие. Краеугольным камнем был вопрос отказа от двухуровневой системы МСУ — несколько регионов высказались категорически против безальтернативного перехода на одноуровневую модель.

В итоге принятый закон сохранил обе формы МСУ, одноуровневую и двухуровневую. Псковская область ранее добровольно перешла на одноуровневую модель, не дожидаясь принятия этого закона.

Напомним, муниципальная реформа в Псковской области уже проходит завершающую стадию. На февральской сессии областного Собрания согласовано преобразование последних 10 районов в округа.

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Двухуровневую модель местного самоуправления планируют сохранить 18 регионов России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на комитет Госдумы по госстроительству. Такое намерение выразили Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Свердловская, Челябинская, Воронежская, Липецкая, Ростовская, Саратовская области, а также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтай, Калмыкия, Крым, Якутия, Чечня и Ненецкий автономный округ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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