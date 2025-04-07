Политика

Евгений Михайлов: Федеральной номенклатурой губернаторы стали с момента отмены выборов

Решение приравнять зарплаты глав субъектов РФ к денежному вознаграждению вице-премьеров означает, что федеральный центр задает всем одинаковую планку. Прежде регионы сами определяли размер зарплат руководителей субъектов РФ. Об этом напомнил бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов, комментируя Псковской Ленте Новостей подписанный президентом России указ «О денежном вознаграждении высших должностных лиц субъектов Российской Федерации».

«Ранее можно было в регионе самим устанавливать размеры, которые зависели от состояния регионального бюджета и прочих местных факторов. Сейчас задали одинаковую планку», - сказал экс-глава Псковской области.

По его словам, «федеральной номенклатурой де-юре губернаторы стали с момента отмены выборов».

«И даже возврат выборов не изменил ситуацию, так как у президента появилось право увольнять любого губернатора за утрату доверия», - пояснил Евгений Михайлов.

По его мнению, нынешняя ситуация кардинально отличается от той, которая была в период его работы главой региона.

«По сравнению с 1996-2004 отличия кардинальные, особенно, что касается того периода, когда губернаторы по должности входили в Совет Федерации. Да и не было у федералов ни времени, ни особого желания влезать в дела регионов, они тогда со своими разобраться не могли, поэтому была и формальная, и фактическая автономность у регионов», - заключил Евгений Михайлов.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым приравнял зарплаты губернаторов к зарплатам вице-премьеров.

«Установить высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Выплата денежного вознаграждения возлагается на управление делами президента РФ и осуществляется за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом на эти цели. Указ, призванный упорядочить оплату труда глав субъектов РФ, вступает в силу с 1 января 2026 года.