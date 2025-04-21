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Александр Козловский: Если Антон Мороз правильно выстроит свою работу, в Пскове его ждет успех

23.04.2025 14:20|ПсковКомментариев: 0

При правильном построении работы в регионе замдиректора петербургской компании «ЕвроСол» и участника предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы Антона Мороза будет ждать успех. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я с ним встречался, познакомился. Обсудили, поговорили. Для меня, конечно, было интересно в первую очередь, готов ли он работать в регионе. Я оптимист и привожу в пример своего однопартийца, товарища, уроженца города Ленинград Николая Сергеевича Валуева, который несмотря на то, что он коренной ленинградец, избирался от Брянской области и работает в этом округе еженедельно. Каждую региональную неделю он проводит именно там, а не в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что такие примеры будут основой для других иногородних кандидатов, и если у Антона (Мороза — прим. ред.) получится именно таким образом выстроить свою работу, то, я думаю, его ждет успех и он выиграет и зарекомендует себя, а в дальнейшем может уже двигаться в нашем регионе и на другие выборы», - сказал Александр Козловский.

Напомним, ранее Антон Мороз обозначил свои мотивы, по которым он намерен избираться в Псковскую городскую Думу.

Всего на процедуру предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата от партии на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 пока заявились пять человек.  

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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