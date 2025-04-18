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Политика

Антон Мороз: Зачем я иду на выборы в Псковскую гордуму

21.04.2025 17:51|ПсковКомментариев: 0

Совместное решение проблем предлагает жителям округа №3 замдиректора петербургской компании «ЕвроСол» и участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы Антон Мороз. О своих намерениях он заявил в личном Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram

«Моё решение избираться по третьему округу в состав городской Думы принято осознанно. Я понимаю проблемы, которые волнуют жителей округа. Они связаны с обеспечением комфортной жизнедеятельности, строительства качественных дорог. Считаю, что в современном мире мы в состоянии это сделать совместно. Прошу вас меня поддержать», — сказал Антон Мороз.

Ранее он заявился на праймериз «Единой России» по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3.

В своей видеовизитке он подчеркнул, что родился в семье советских инженеров, женат, имеет пятерых детей. Также он активно занимается продвижением строительной отрасли и руководит Псковским строительным комплексом, организацией в области строительства, работающей на территории региона. 

«В последние годы большое внимание уделяю развитию строительной отрасли, дорожной инфраструктуры и решению тех задач и проблем, которые волнуют нашу отрасль и жителей нашей страны», – добавил Антон Мороз.

Источник: Псковская Лента Новостей
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