Политика

На праймериз «Единой России» в Пскове заявились пять кандидатов

На процедуру предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата от партии на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 заявились пять человек. Об этом сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский в передаче «Собственной персоной», вышедшей в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«У нас пять кандидатов. Один из них - это студент ПсковГУ, о котором вы говорили, он родом из Великих Лук. (Предприниматель) Антон Мороз, заместитель директора естественно-математического лицея №20 города Пскова Оксана Васильева, методист Псковского городского молодежного центра Юрий Затравкин, учитель средней образовательной школы №1 города Пскова Елена Захарова», - сообщил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что процесс праймериз очень динамичен, и списки могут обновляться почти каждый день.

«Все это проходит динамично. В один день могут поменяться списки. Может быть, еще кто-то заявился. Это некий конкурс среди кандидатов. И очень здорово, что там все проходит на конкурентной основе. У нас праймериз всегда, как я уже отмечал, это конкурентные выборы кандидатов на основные выборы», - добавил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» .

Напомним, заявки для участия в праймериз принимаются до 24 апреля в псковском городском отделении партии по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом № 9. Также заявки могут быть направлены в электронной форме через личный кабинет на сайте. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.

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Ранее единственным кандидатом на праймериз был студент ПсковГУ, профорг, член профкома, член Студенческого научного общества и командир отряда Юнармии Дамиан Мисун.