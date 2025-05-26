На предстоящем пленуме обкома КПРФ могут наказать еще больше недовольных позицией руководства коммунистов — Владимир Никитин

На предстоящем пленуме обкома КПРФ могут наказать еще больше недовольных позицией руководства коммунистов. Такое мнение член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Так, бывшему первому секретарю Псковского райкома КПРФ Михаилу Вяткину объявлен строгий выговор, а его заявление о сложении полномочий удовлетворено.
Ранее Михаил Вяткин публично выступил с жесткой критикой, обвинил руководство обкома КПРФ в утрате верности идеалам партии, лицемерии и предательстве и объявил о сложении полномочий в знак протеста. После сложили полномочия в знак протеста против действий руководства обкома секретари Дедовичского и Гдовского райкомов КПРФ. Таким образом, члены партии выразили протест против действий первого секретаря обкома Петра Алексеенко, второго секретаря Дмитрия Михайлова и секретаря псковского горкома Александра Баева.
Владимир Никитин уточнил, что тем коммунистам, которые выступали на Псковской Ленте Новостей с критикой сложившейся в партии ситуации, предъявляется, что они в буржуазные средства массовой информации вынесли внутрипартийные вопросы кадровой политики.
«В Псковской области прогрессирует та болезнь, о которой Зюганов сказал на последнем съезде. Он сказал, что партию ослабляет и пытается разрушить бюрократический централизм, вместо демократического централизма, который является основой партии. Партия — это союз единомышленников, и этот союз складывается триединством: идеологическим, организационным и духовным», — добавил Владимир Никитин.
Он заявил, что демократический централизм предполагает подчинение вышестоящих органов нижестоящим, подчинение большинства меньшинству и сочетание партийного товарищества с партийной дисциплиной.
При этом, по мнению Владимира Никитина, если руководители псковского отделения КПРФ исключат из партии всех недовольных, их восстановят центральные органы партии.
«Я надеюсь, что большинство коммунистов все-таки осознает, что надо жить по программе и уставу, и все постепенно наладится. Мы будем помогать в этом», — заключил он.
Напомним, ранее секретари ряда районных отделений КПРФ сложили свои полномочия в знак протеста против действий руководства обкома.
Как сообщалось, в отношении экс-секретарей райкомов возбуждены персональные дела за нарушение требований постановления бюро обкома «О недопустимости вынесения вопросов кадровой политики в буржуазные средства массовой информации».
Отметим, известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал мнение, что партии коммунистов нужна «новая кровь».