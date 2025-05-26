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Политика

На предстоящем пленуме обкома КПРФ могут наказать еще больше недовольных позицией руководства коммунистов — Владимир Никитин

28.05.2025 14:43|ПсковКомментариев: 1

На предстоящем пленуме обкома КПРФ могут наказать еще больше недовольных позицией руководства коммунистов. Такое мнение член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Многих уже вывели из состава обкома, и Бубнова, и Ножку. Будет пленум 12-го. Не исключено, что на этом пленуме постараются еще больше людей наказать. Для коммунистов и членов обкома я хочу сообщить то, что нынешнее руководство Псковского обкома скрывает от рядовых коммунистов. 19 июня прошлого года Центральная контрольно-ревизионная комиссия специально рассмотрела вопрос об обращениях коммунистов из Псковской области и отметила, что эти обращения не кляузы, как пытаются представить, они, в соответствии с правами коммунистов, не нарушают устав. А те недостатки, факты нарушения устава, которые заявителями обозначены, действительно требуют устранения и серьезного партийного воздействия. И поэтому ЦК РК потребовал устранить недостатки у руководства и передал свое мнение в Центральный комитет. Центральный комитет ввиду занятости пока еще ответ на это постановление ЦК РК не дал. Но я думаю, что рано или поздно этот ответ придет. Я бы на месте вот этих молодых не стал бы усугублять ситуацию, исключать из партии и так далее, потому что за это придется ответить рано или поздно», — сказал Владимир Никитин.

Так, бывшему первому секретарю Псковского райкома КПРФ Михаилу Вяткину объявлен строгий выговор, а его заявление о сложении полномочий удовлетворено.

Ранее Михаил Вяткин публично выступил с жесткой критикой, обвинил руководство обкома КПРФ в утрате верности идеалам партии, лицемерии и предательстве и объявил о сложении полномочий в знак протеста. После сложили полномочия в знак протеста против действий руководства обкома секретари Дедовичского и Гдовского райкомов КПРФ. Таким образом, члены партии выразили протест против действий первого секретаря обкома Петра Алексеенко, второго секретаря Дмитрия Михайлова и секретаря псковского горкома Александра Баева.

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Владимир Никитин уточнил, что тем коммунистам, которые выступали на Псковской Ленте Новостей с критикой сложившейся в партии ситуации, предъявляется, что они в буржуазные средства массовой информации вынесли внутрипартийные вопросы кадровой политики.

«В Псковской области прогрессирует та болезнь, о которой Зюганов сказал на последнем съезде. Он сказал, что партию ослабляет и пытается разрушить бюрократический централизм, вместо демократического централизма, который является основой партии. Партия — это союз единомышленников, и этот союз складывается триединством: идеологическим, организационным и духовным», — добавил Владимир Никитин.

Он заявил, что демократический централизм предполагает подчинение вышестоящих органов нижестоящим, подчинение большинства меньшинству и сочетание партийного товарищества с партийной дисциплиной.

«Но мнение меньшинства должно быть, и оно должно учитываться. К сожалению, произошла смена поколений в партии. Пришли новые, молодые, воспитанные уже по-западному. Не "В единстве сила", а "Разделяй и властвуй". По западному принципу. И они, приходя в партию, прежде всего смотрят не на ту идею, ради которой мы боремся, а на то, что партия может дать лично ему. Корыстные интересы преобладают, они пытаются устав и программу заменить. Как Байден хочет международное право заменить своими правилами, своими понятиями. А в их понятии — разделение на своих и чужих. Своим можно все нарушать, наказания не будет, но чужие в полной мере по уставу получат. Мы стали замечать, что молодежь, которая пришла к руководству в Псковском обкоме, поставила цель выжить из партии ветеранов», — сказал член ЦК КПРФ.

При этом, по мнению Владимира Никитина, если руководители псковского отделения КПРФ исключат из партии всех недовольных, их восстановят центральные органы партии.

«Я надеюсь, что большинство коммунистов все-таки осознает, что надо жить по программе и уставу, и все постепенно наладится. Мы будем помогать в этом», — заключил он.

Напомним, ранее секретари ряда районных отделений КПРФ сложили свои полномочия в знак протеста против действий руководства обкома.

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Как сообщалось, в отношении экс-секретарей райкомов возбуждены персональные дела за нарушение требований постановления бюро обкома «О недопустимости вынесения вопросов кадровой политики в буржуазные средства массовой информации».

Отметим, известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал мнение, что партии коммунистов нужна «новая кровь».

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Пресс-портрет
Бубнов Геннадий Николаевич Никитин Владимир Степанович
Зюганов Геннадий Андреевич Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Баев Александр Викторович Депутат Псковской городской Думы по единому округу
Источник: Псковская Лента Новостей
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