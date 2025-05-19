Политика

Валерий Федоров: КПРФ нужна «новая кровь»

Партия коммунистов давно нуждается в модернизации. Такое мнение выразил известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Коммунисты всегда были второй партией, иногда даже первой были. Напомню, коммунист два срока был спикером Государственной Думы, даже такие были времена. Но сегодня явно они в плохой форме. Геронтократия не сильно им помогла. Геннадий Андреевич Зюганов, конечно, самый известный из коммунистических политиков, но время берет свое. Кто будет их лидером, они должны сами решать. Но, напомню, на выборах 2024 года не Зюганов баллотировался от компартии и до этого — тоже. Вполне возможно, смена поколений назрела», — сказал Валерий Федоров.

Он напомнил, что Геннадий Зюганов возглавляет компартию с 1992 года.

«Им нужна новая кровь. Прошлое наше славное, но политика — это про будущее. Есть такой ход как: "наше будущее - это наше прошлое", но, мне кажется, сейчас все-таки назрела модернизация», – уточнил директор ВЦИОМ.