Политика

Коммунисту Михаилу Вяткину объявлен строгий выговор

Бывшему первому секретарю Псковского райкома КПРФ Михаилу Вяткину объявлен строгий выговор. Его заявление о сложении полномочий удовлетворено, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Ранее Михаил Вяткин публично выступил с жесткой критикой, обвинил руководство обкома КПРФ в утрате верности идеалам партии, лицемерии и предательстве и объявил о сложении полномочий в знак протеста. После сложили полномочия в знак протеста против действий руководства обкома секретари Дедовичского и Гдовского райкомов КПРФ.

Напомним, 16 апреля на заседании бюро Псковского обкома КПРФ на апрель-май этого года назначили проведение конференции Псковского районного отделения КПРФ, а также общих собраний коммунистов Гдовского и Дедовичского районных отделений партии по избранию их руководящих органов.