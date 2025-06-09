Политика

Николай Рыбаков: Мне не нравится, что в России у людей пенсия 160 долларов

Главные принципы сторонников «Яблока» озвучил в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель партии Николай Рыбаков.

«Мы критикуем нашу страну для того, чтобы она была сильнее со временем. Если ты человека какого-то не любишь, ты не хочешь, чтобы он становился лучше, ты хочешь только, чтобы лучше становилось то, что тебе очень близко и дорого. Пусть сейчас наши слушатели просто возьмут и будут загибать пальцы. Скажите, пожалуйста, вы за то, что нет ничего важнее человеческой жизни? Вы за то, что все люди равны перед судом? Вы за то, чтобы власть в стране была сменяемой? Вы за то, чтобы у нас были хорошие отношения с нормальными, с другими странами мира? Вы за то, чтобы люди в России жили без страха? Вот если вы загнули пять пальцев, вы сторонник "Яблока"», - заявил Николай Рыбаков.

Он не согласился с тем, что людей, разделяющих либеральные взгляды, за последние годы стало меньше. По наблюдениям председателя «Яблока», таких людей, наоборот, становится больше.

«Людей, разделяющих наши взгляды, стало значительно больше, это точно. Я много лет участвую в телевизионных дебатах, в телевизионных эфирах, и люди подходят на улице, говорят какие-то свои соображения. 10 лет я уже в этом участвую и за 10 лет ко мне один раз всего подошла женщина в аэропорту, пожилая дама, она куда-то летела и спросила, почему мы все время критикуем Россию? Почему же нам все не нравится? Я ответил, что мне не нравится, когда у вас такая пенсия. И она сказала, что у нее хорошая пенсия, 16 тысяч рублей, на что я ей ответил, что мне не нравится, когда в России у людей пенсия 160 долларов. На этом ее аргументы исчерпали себя. Она грустная пошла в аэропорт, узнав, что у нее вот такая пенсия», - заключил политик.