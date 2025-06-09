Политика

Председатель «Яблока» назвал главную цель партии

Главной целью партии «Яблоко» является создание в России современного государства путем возвращения на нормальный путь развития. Об этом председатель партии Николай Рыбаков сообщил в эфире программы «Собственной персоной» на радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Для нас важнее изменить страну в целом, вернуть её на нормальный путь развития. В Европе также очень большие политические проблемы, потому что политики стали измерять горизонт политического планирования, политической стратегии, своих размышлений периодом от выборов до выборов», - сказал Николай Рыбаков.

Председатель партии отметил, что в стране преобладают идеи создания из России сильного государства по меркам начала XX века, что, по его мнению, заведомо проигрышно.

«Здесь действительно очень важный выбор: человек для государства и человек как винтик, ничего не значащий в огромной государственной машине, или государство, которое работает для человека и дает ему возможность жить, творить, созидать и тем самым делать государство сильнее - современное государство, а именно таким государством Россия должна быть. Наши оппоненты пытаются сделать государство сильное по меркам начала XX века - это абсолютный стратегический проигрыш и попытки под маской патриотизма привести Россию в будущее через прошлое, они ведут к ужасной катастрофе, к ужасному стратегическому проигрышу и провалу страны», - считает Николай Рыбаков.

По его мнению, развитие страны через военно-промышленный комплекс ведет к политическому провалу.

«Идеи, что мы будем развивать экономику через военно-промышленный комплекс, а так было 70 лет назад, будем искать внутренних и внешних врагов, а не найдя их, создавать их. И когда я в ответ на это слышу истории о том, что надо было жестче, нужно было сильнее, мало искали врагов государства, я понимаю, что это говорят люди, которые на самом деле не видят и не могут построить мирное современное будущее для нашей страны. И поэтому они так заинтересованы в нагнетании, в усилении риторики в том, чтобы делать в России более жесткое государство, потому что в современном свободном государстве они себя найти не могут», - заключил Николай Рыбаков.