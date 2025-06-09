Политика

Николай Рыбаков: Люди перестали верить в выборы, как в институт, влияющий на политические решения

Жители России утратили веру в выборы, как в институт, способный повлиять на политическую жизнь страны. Такое мнение высказал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы в 2025 году планируем участвовать примерно в 40 субъектах Российской Федерации в избирательных кампаниях разного уровня. В этом году не будет проходить ни одной федеральной кампании, потому что принят новый закон, из-за которого в год, предшествующий федеральным выборам, больше не проводятся довыборы. Есть выборы региональные и местные, а также в областных столицах, в них мы будем участвовать», - сообщил Николай Рыбаков.

Признавая наличие сложностей у партий с поиском кандидатов на выборы, он отметил, что проблема заключается не в самих политических объединениях, а в неверии людей в выборы, как институт, способный влиять на жизнь государства.

«Есть ли проблемы? Конечно, есть проблемы, но это не проблема "Яблока", это проблема в целом России. Проблема нашей страны тяжелейшая, и эта проблема даже не сегодняшнего дня, она на будущее. Люди перестали верить в выборы, как в институт, который изменяет политические решения, потому что они видят, что они приходят на выборы парламента, а этот парламент ничего не решает. Решает правительство, которое они не выбирают, на которое они не влияют. Вот это очень тяжелая ситуация. Один из важнейших институтов, одна из важнейших возможностей людей участвовать в управлении государством практически перестает существовать. Псковская область – один из уникальных регионов, где такая активность больше, чем в других», - сказал Николай Рыбаков.

Председатель партии отметил, что политические изменения могут наступить только тогда, когда все жители России выразят свою волю и проголосуют за изменения.

«Моя задача – любым способом разговаривать с людьми о том, что я понимаю эту ситуацию, что если сейчас отказаться избирателям и кандидатами от участия в таких выборах, какие они есть, то мы потом не вернемся к нормальным выборам, которых мы достойны. Это должно произойти. Я не знаю, когда это произойдет, это может произойти через год, а может через 10 лет. Это должна быть воля всех 150 миллионов, кто сегодня отмечает День России. Все должны этого хотеть. Выборы 2025 года мы воспринимаем как большую общероссийскую политическую кампанию. Это означает, что мы сейчас боремся не за то, чтобы получить места в том или ином совете депутатов, а за то, чтобы изменить политику, которая происходит в нашей стране. Мы в строю, мы продолжаем работать, мы готовимся к выборам 2026 года в Государственную Думу. Безусловно, "Яблоко" будет участвовать», - сказал политик и добавил, что «Яблоко» рассчитывает вернуться в Госдуму по итогам голосования в 2026 году.