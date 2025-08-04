Гдовский суд не поддержал исковые требования кандидата на пост главы района Дмитрия Поршнева

Гдовский районный суд не поддержал исковые требования кандидата на пост главы района в 2024 году участника специальной военной операции Дмитрия Поршнева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Суд не удовлетворил административный иск Дмитрия Поршнева к территориальной избирательной комиссии Гдовского района и ее председателю о признании незаконными действий председателя, который отказался принять документы для выдвижения Дмитрия Поршнева кандидатом в депутаты Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва.
Напомним, Дмитрий Поршнев выдвигался на выборы от избирательного объединения «Политическая партия социальной защиты», но получил отказ, так как не смог лично подать документы. Законность отказа в регистрации также подтвердил Верховный суд.