Политика

Гдовский суд не поддержал исковые требования кандидата на пост главы района Дмитрия Поршнева

Гдовский районный суд не поддержал исковые требования кандидата на пост главы района в 2024 году участника специальной военной операции Дмитрия Поршнева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд не удовлетворил административный иск Дмитрия Поршнева к территориальной избирательной комиссии Гдовского района и ее председателю о признании незаконными действий председателя, который отказался принять документы для выдвижения Дмитрия Поршнева кандидатом в депутаты Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва.

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Напомним, Дмитрий Поршнев выдвигался на выборы от избирательного объединения «Политическая партия социальной защиты», но получил отказ, так как не смог лично подать документы. Законность отказа в регистрации также подтвердил Верховный суд.