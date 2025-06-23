Политика

Верховный суд признал законным отказ в регистрации кандидата на пост главы Гдовского района

Верховный суд подтвердил законность постановления территориальной избирательной комиссии Гдовского района об отказе в регистрации на выборах главы муниципалитета в 2024 году участнику специальной военной операции Дмитрию Поршневу из-за того, что тот не смог лично подать документы кандидата.

Ходатайство военнослужащего о направлении запроса в Конституционный суд о проверке соответствия основному закону нормы избирательного законодательства о запрете представления в избирком иными лицами документов об участии в выборах ВС также отклонил, пишут «Ведомости».

Нотариально заверенное согласие Поршнева баллотироваться кандидатом на должность главы муниципалитета представила в избирком его супруга. ТИК 27 июля 2024 года отказал ему в регистрации кандидатом ввиду непредставления документов лично. Поршнев обжаловал отказ, но суды признали соответствующее постановление избиркома законным.

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Верховный суд констатировал, что отмена судебных актов первой, апелляционной и кассационной инстанций не приведет к восстановлению пассивного избирательного права, поскольку избирательная кампания завершена в 2024 году.

Досрочные выборы главы Гдовского района прошли 8 сентября 2024 года, победу на них одержал экс-депутат Псковской городской Думы Иван Мешков («Единая Россия»). За него проголосовали 61,5% избирателей.