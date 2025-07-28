Политика

Участник СВО обжалует отказ гдовской ТИК в выдвижении кандидатом в депутаты

В Гдовский районный суд поступило административное исковое заявление участника специальной военной операции Дмитрия Поршнева к Территориальной избирательной комиссии и ее председателю. Иск касается признания незаконным отказа в приеме документов для выдвижения кандидатом в депутаты Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Истец требует обязать ТИК Гдовского района принять полный комплект документов, необходимых для выдвижения, а также рассмотреть вопрос о пропуске срока подачи документов с учетом предоставленных доказательств уважительности причин этого пропуска.

Судебное заседание назначено на 15:00 4 августа.

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.

Ранее Дмитрий Поршнев хотел участвовать в выборах главы Гдовского района в качестве кандидата, но получил отказ, так как не смог лично подать документы. Законность отказа в регистрации подтвердил Верховный суд.