Путин и Трамп встретятся на Аляске для обсуждения вариантов долгосрочного мира на Украине

В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске 15 августа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что выбор места связан также с тем, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы стран, «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов».

«Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», – сказал Юрий Ушаков.

Москва и Вашингтон ближайшие дни посвятят проработке «практических и политических параметров» предстоящего саммита президентов.

О предстоящей встрече на Аляске ранее написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Он говорил, что встреча могла бы пройти раньше, но, по его словам, необходимо соблюсти меры безопасности.

Саммит лидеров двух стран состоится после того, как 6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно, пишут «Ведомости».