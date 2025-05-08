РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа

Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее, пишет РИА Новости.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил помощник президента.
Он добавил, что встреча Путина и Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса, Россия информирует друзей и партнеров об ее итогах.
В среду Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит дипломата в Россию с начала года.
Как уточнял Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.