Политика

Виктор Яшин: Я сторонник того, чтобы проблемы решали депутаты и администрация, а не жители

Вопросы жизнеобеспечения необходимо решать в округе №3 города Пскова, такое мнение высказал кандидат в депутаты Псковской городской Думы по округу №3 Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM».

«3 округ – хороший, тихий, зеленый район. Нужно решать вопросы жизнеобеспечения района – вода, тепло, электроэнергия, дворовые территории. Прежде всего на это должны выделять средства», — сказал Виктор Яшин.

При этом, по мнению кандидата в депутаты, эти средства должны выделяться от государства «сверху». Виктор Яшин уверен, что несмотря на эффективность системы ТОС конкурсы, составление проектов и отсутствие гарантии на успех конкретной заявки являются минусами системы.

«Чтобы создавать ТОСы, нужно время и силы, а у нас все работают, не у всех есть силы на это. Я сторонник того, чтобы деньги направлялись главе города, а они с депутатами, зная болевые точки, решали проблемы. Актуален вопрос спортивных площадок, у нас их нет. Может, нужно сделать какой-то стадион. Нужно, чтобы была возможность отдохнуть, заняться спортом, куда-то сводить детей», — добавил Виктор Яшин.

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены все семь выдвинутых кандидатов, которые планируют побороться за мандат депутата Псковской гордумы. Приглашение приняли пять из них: Антон Мороз («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Денис Жгулев («Новые люди»), Андрей Цаценко («Яблоко») и Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.